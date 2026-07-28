Bakanlık resmen açıkladı: Emniyette 46 yıl sonra değişiklik yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı'nın disiplin işleyişine ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, 5 Nisan 1980 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan "Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Böylece yaklaşık 46 yıldır uygulanan düzenleme resmen sona ermiş oldu.

BAKANLIK RESMEN AÇIKLADI: EMNİYETTE 46 YIL SONRA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik; Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapan disiplin kurullarının oluşumu, toplantı usulleri, görüşme ve karar alma süreçleri, raportörlük sistemi, disiplin soruşturmalarının yürütülmesi, savunma hakkının kullanılması, kararların tebliği ve uygulanmasına ilişkin esasları düzenliyordu.

Düzenleme kapsamında ayrıca disiplin kurullarının hangi çoğunlukla toplanacağı, üyelerin hangi durumlarda görüşmelere katılamayacağı, disiplin soruşturmalarında savunma alınmasının zorunlu olduğu ve disiplin kovuşturmalarının ceza yargılamasından bağımsız yürütülebileceğine ilişkin hükümler de yer alıyordu.

Eski yönetmelikte, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu'nun görev ve yetkileri de ayrıntılı şekilde düzenleniyordu.

Buna göre kurul; Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda belirli derecelerde görev yapan personel hakkında disiplin cezası vermeye, meslekten çıkarma ve devlet memurluğundan çıkarma kararlarını almaya, il disiplin kurullarınca verilen bazı kararları kesin karara bağlamaya, Bakan tarafından yeniden incelenmesi istenen dosyaları değerlendirmeye yetkiliydi.

SAVUNMA HAKKI GÜVENCE ALTINDAYDI

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, disiplin cezası verilmeden önce ilgili personelin savunmasının alınmasını zorunlu tutuyordu.

Savunma için personele 7 günden az, 15 günden fazla olmayacak şekilde süre verilmesi öngörülürken, aynı olay nedeniyle ceza mahkemesinde yargılama yapılmasının disiplin soruşturmasını durdurmayacağı hükmü de bulunuyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğiyle birlikte, 1980 tarihli bu düzenleme tüm hükümleriyle yürürlükten kaldırılmış oldu. Metinde yeni bir disiplin usulüne ilişkin düzenlemeye ise yer verilmedi.