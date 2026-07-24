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Halk TV Türkiye Bakanlık personel alımı yapacak: Başvuru tarihi belli oldu

Bakanlık personel alımı yapacak: Başvuru tarihi belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 23 uzman yardımcısı istihdam edecek. Başvurular, 27 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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Bakanlık personel alımı yapacak: Başvuru tarihi belli oldu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın merkez teşkilatının genel idare hizmetleri sınıfında açık bulunan 23 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sınav yapılacak.

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Bakanlık personel alımı yapacak: Başvuru tarihi belli oldu - Resim : 2

BAŞVURULAR 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Giriş sınavı yalnızca sözlü mülakat şeklinde ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen KPSS oturumlarında ilanda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekecek.

Başvurular, 27 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Süresi içinde sistem üzerinden gerçekleştirilmeyen veya şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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