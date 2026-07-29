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Halk TV Türkiye Bakanlık il il açıkladı: Hem fırtına kopacak hem sağanak yağış vuracak

Bakanlık il il açıkladı: Hem fırtına kopacak hem sağanak yağış vuracak

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak bugün için bazı illerde beklenen fırtına ve sağanak yağışına karşı vatandaşları uyardı.

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Bakanlık il il açıkladı: Hem fırtına kopacak hem sağanak yağış vuracak

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verileri paylaşarak vatandaşları bugün yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

DOĞU KARADENİZ'DE YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE VE MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın; Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde etkisini göstereceği bildirildi.

Bakanlık il il açıkladı: Hem fırtına kopacak hem sağanak yağış vuracak - Resim : 1

İÇ ANADOLU BÖLGESİ DE RÜZGARDAN ETKİLENECEK

Fırtınanın etkisini göstereceği bir diğer bölge ise İç Anadolu oldu. Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Bakanlık il il açıkladı: Hem fırtına kopacak hem sağanak yağış vuracak - Resim : 2

AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİ VE KAHRAMANMARAŞ ALARMDA

Meteoroloji verilerine göre; Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARIN DİKKATİNE: TEDBİRLİ OLUN!

İçişleri Bakanlığı ve AFAD, olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını; yetkili mercilerin yapacağı duyuruları yakından takip etmelerini önemle hatırlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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