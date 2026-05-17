Bakanlık fahiş fiyat bilançosunu açıkladı: 1.258 işletmeye 389,5 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen denetimlerin verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen dört ayrı toplantıda; piyasadaki adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozduğu belirlenen işletmelere yönelik yaptırımlar karara bağlandı. Bakanlık açıklamasına göre, yılın ilk 4 ayında 1.258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin 962,50 TL idari para cezası uygulandı.

E-TİCARETTE İTHALAT KISITLAMASI SONRASI FİYAT ARTIŞI TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın yayımladığı verilerde en yüksek işletme sayısına ulaşan ceza kalemi e-ticaret sektörü oldu. Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik getirilen ithalat kısıtlamalarının ardından, yerel e-ticaret platformlarında fiyat artışı yaptığı belirlenen 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 TL idari para cezası verildi.

MEYVE VE SEBZEDEKİ 'OLAĞANÜSTÜ' ARTIŞLARA 215 MİLYON TL CEZA

Piyasa denetimlerinde, mutfak enflasyonunun temel kalemlerinden olan meyve ve sebze fiyatlarındaki artışlar da mercek altına alındı. Bakanlık, meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik incelemeler sonucunda 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676,50 TL tutarında para cezası kesilmesine karar verdi.

EKMEK, SİMİT VE TEMEL GIDADA TARİFE DIŞI UYGULAMALAR

Halkın temel tüketim maddelerine yönelik denetimlerde de usulsüzlükler saptandı. Ekmek ve simit ürünlerinde resmi tarifeye aykırı uygulama yaptığı belirlenen 75 işletmeye toplam 12 milyon 953 bin 700 TL ceza kesilirken; temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye ise 9 milyon 643 bin 310 TL idari yaptırım uygulandı.

BAYRAM ÖNCESİ OTOGARLAR VE MARKETLER YAKIN TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak ve adil ticaret düzenini muhafaza etmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Özellikle bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı alışveriş merkezleri, zincir marketler, gıda ve bayramlık ürün satan perakende noktaları ile vatandaşların seyahat ettiği otogarlar ve toptan satış merkezleri bakanlığın takibi altında bulunuyor.

Bakanlık açıklamasında, "Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımlar, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanacaktır" denilerek denetimlerin süreceği vurgulandı.