Bakanlık denetiminde hepsi sınıfta kaldı: Hileli süt ürünleri tek tek ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelleyerek temel besin içeriği eksik bırakılan süt ürünlerini kamuoyuna duyurdu. Resmi denetimlerde peynir, yoğurt, tereyağı ve ayranlarda gıda kodeksine aykırı şekilde yağ ve protein oranlarının düşürüldüğü belgelendi. Tüketicinin bütçesini ve sağlığını doğrudan sarsan hileli ürünler bakanlığın sarı listesinde tek tek sıralandı.

AYRANLARDA PROTEİN EKSİK ÇIKTI

Denetim tutanakları, çocukların ve gençlerin temel besin kaynağı sayılan ayranlarda ciddi bir protein eksikliği olduğunu gösterdi. Amasya Merkez ilçesinde üretilen Bakraç marka 170 mililitrelik ayranda besleyici protein seviyesinin yasal sınırın altında kaldığı saptandı. Tekirdağ Ergene merkezli Tezcanlar Süt firmasına ait Silivri Arslan markalı tam yağlı bir litrelik ayranda da benzer usulsüzlük resmi kayıtlara geçti.

TEREYAĞI VE YOĞURTTA YAĞ KIRPTILAR

Kahvaltının temel direği olan tereyağlarında üreticilerin maliyeti kısmak için yağ oranını düşürdüğü belirlendi. Erzurum Aziziye merkezli Küçükbey Süt işletmesinin Selim Gıda etiketli tereyağında standartların çok altında yağ oranı yakalandı. Samsun İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren Muhammet Karadeniz Gıda bünyesindeki Lazoğlu Gold marka tereyağı numuneleri de analizleri geçemedi.

Başkent Ankara'da yürütülen laboratuvar testlerinde ise yoğurt tezgahlardaki güven sarsıldı. Yenimahalle merkezli Mirzabey Et Süt şirketinin piyasaya sunduğu Tadında markalı tam yağlı yoğurtta yağ seviyesinin tırpanlandığı görüldü. Tüketiciye tam yağlı vaadiyle sunulan ürünün mevzuat kriterlerini karşılamadığı kesinleşti.

PEYNİR ÇEŞİTLERİ LİSTEYE GİRDİ

Bakanlık müfettişleri Doğu Anadolu'dan Ege'ye uzanan hatta üretilen peynirlerde de kapsamlı bir içerik eksikliği saptadı. Diyarbakır Yenişehir ilçesinde GSB Güneydoğu Süt Birlik firmasının ürettiği az yağlı örgü peynirinde yağ oranı standartların gerisinde kaldı. Muş Merkez sınırlarında Tektaş Petrol Süt İşleme Tesisi tarafından ambalajlanan Sütlüce markalı bin gramlık taze kaşar peyniri de kusurlu bulundu.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde üretim yapan MKM Süt firmasına ait Özköy markalı tam yağlı kaşar peynirinde ise iki farklı partide usulsüzlük tespit edildi. İşletmenin 25345 ve 1203 parti numaralı bin gramlık kaşarlarında düşük yağ oranı tescillendi.