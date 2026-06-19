Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar sarı listesine İstanbul'dan iki bal markası daha eklendi. Bakanlık denetimlerinde çiçek balı ve süzme çiçek balı ürünlerinde "aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" tespit edildi.

18.06.2026 tarihli güncellemeye göre, Çekmeköy'de üretim yapan Çobanoğlu Gıda-Özal Çoban firmasının "Nur Ceylan Erzincan" markalı çiçek balı ürününde taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Ürün 803 parti numarasıyla listede yer aldı.

Sultangazi merkezli Ceysan Paketleme ve Ambalaj Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nin "Bal Cenneti Erzincan" markalı süzme çiçek balı ürünü de aynı gerekçeyle listeye girdi. Bu üründe ise parti numarası 2500303 olarak kayıtlara geçti.

Tüketicilerin bal alışverişinde marka, parti numarası ve üretim yerini kontrol etmesi, şüpheli ürünleri bakanlığın güvenilir gıda portalı üzerinden sorgulaması öneriliyor.

Saf bal yerine farklı maddelerle karıştırılmış ürünlerin tespiti, hem tüketici sağlığını hem de güvenilir üreticilerin piyasadaki itibarını korumak açısından önem taşıyor. Bakanlıkğın, denetimler aralıksız sürüyor ve gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin listesi düzenli olarak güncellenmeye devam ediyor..