Bakanlık çalışanlarına yapılan giysi yardımı hayret ettirdi

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun etkileri memurları da zorlamaya devam ederken, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellere yapılan giyecek yardımı ödemesinin tutarı şaşkınlık yarattı. Personele "2026 yılı giyecek yardımı" kapsamında yatırılan 113,89 TL'lik ödeme, günümüz giyim fiyatları karşısında hayrete düşürdü.

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellere, 23 Haziran 2026 tarihinde "2026 Yılı Giyecek Yardımı" adı altında resmi bir ek ödeme yapıldı.

BİR ÇORAP PARASI BİLE DEĞİL

Günümüz ekonomik koşullarında temel giyim malzemelerinin, hatta basit bir çorabın veya tişörtün fiyatının dahi yüzlerce lirayı bulduğu bir dönemde, bakanlık çalışanlarına "yıllık" giyim yardımı olarak layık görülen tutar net 113,89 TL oldu.

MEMURA 90 LİRALIK GİYSİ YARDIMI TEPKİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Genel idari hizmetleri sınıfında çalışan memurlara 90 liralık giysi yardımı yapılmıştı. 2025 yılında memurlara yapılacak giyim yardımının nakit olarak ödeneceği açıklanmış, ancak belirlenen tutarın düşüklüğü gündem olmuştu.

"RAMAZAN’DA FİTRE 180 LİRAYDI, 90 LİRA SADAKA BİLE OLMAZ"

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, “Eskiden kalma, giyinmeyen, giyinme ihtimali olmayan önlüğünü parası 90 lira olarak hesaplara yattı. O dönem mürekkeple yazılar yazılırken, insanların gömleği mürekkep olmasın diye önlük veriliyordu. Şimdi son model yazıcıların olduğu ortamda mürekkep yokken hala önlük öngörülüyor. Trajikomik. Yönetmelik yeniden yazılmalı. Kadroların giyeceği elbiseler belli. Siz insanlara 1990'lı yılların giysilerinin parasını ödüyorsunuz. Verilen para ile çorap, don, atlet dahi alınamadığını ifade eden Cengiz, “Hal böyleyken, ‘Giyim yardımı yapıyoruz’ diye memuru komik duruma düşürmenin hiç anlamı yok. Ramazan’da fitre 180 liraydı. 90 lira, sadaka bile olmaz. Sadece 2025 yılı için 15 bin lira altında giyim yardımı verilmemesi lazım” ifadelerini kullanmıştı.

SAYIŞTAY, MEMURA YAPILAN GİYİM YARDIMINI KAMU ZARARI SAYDI

Kamu kurumlarında uzun yıllardır uygulanan giyim yardımları, Sayıştay'ın denetimlerinin ardından tartışma konusu olmuştu.

Sayıştay, memurlara nakdi olarak yapılan giyim yardımı ödemelerini "kamu zararı" kapsamında değerlendirmişti.

Süreç ilk olarak Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde gündeme gelmiş, DSİ yönetiminden, 2021 yılında personele yapılan ödemelerin faizleriyle birlikte geri tahsil edilmesi gerektiği ifade edilmişti.