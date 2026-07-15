Bakanlık boğulma riski taşıyan oyuncağın satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, piyasada tüketici sağlığını riske atan ürünlere yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Denetimler sonucunda güvensiz olduğu belirlenen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir peluş anahtarlık ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

Yapılan testlerde, pelüş bebeğin yüzünde ve kıyafetinde yer alan renkli şekillerde, yüksek miktarda fitalat tespit edildi.

KÜÇÜK PARÇALAR BOĞULMA RİSKİ DOĞURUYOR

Ürünün barındırdığı tek tehlike kimyasal boyutuyla sınırlı kalmadı. Fiziksel ve mekanik güvenlik testlerinden de geçemeyen oyuncağın üzerindeki birçok parçanın kolayca koptuğu belirlendi.

Rapora göre;

Ürün üzerinde bulunan büyük ve küçük halkalar,

Bebeğin beresindeki zincir detayları,

Ayağında yer alan ponponlar,

Şapka kısmında kullanılan ponponlar,

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Tespit edilen bu hayati risklerin ardından Ticaret Bakanlığı derhal harekete geçerek ilgili ürün grubu hakkında "Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma" önlemini uygulamaya koydu.