Bakanlık binasında korkutan yangın

Kocasinan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatı katında klima motorlarından kaynaklanan yangın çıktı. Binadan yükselen dumanı gören personelin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN ÇATI KATINDAKİ KLİMA MOTORLARINDAN ÇIKTI

Kocasinan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatı katında klima motorlarından kaynaklanan yangın çıktı. Yangın, binanın çatı katında meydana geldi. Binadan yükselen dumanı gören personel, durumu yetkililere bildirdi.

PERSONELİN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Binadan yükselen dumanı gören personelin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından binadaki çalışmalar tamamlandı.