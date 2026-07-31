Bakanlık aracının karıştığı kazanın sürücü koltuğundan bakın kim çıktı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun eşi Emine Tuzcu'nun, bakanlık hizmetlerinde kullanılan kiralık araçla trafik kazası yaptığı iddiası Meclis'te gündeme geldi. İYİ Parti'nin konuya ilişkin soru önergesine yanıt verilmezken, kazaya ait trafik tespit tutanağında sürücü olarak Emine Tuzcu'nun ismi yer aldı.

BAMBAŞKA BİR YANIT ALDI

NEFES'in haberine göre, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Ticaret Bakanlığı'nın resmi hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan aracın 9 Ekim 2024'te trafik kazasına karıştığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Önergede, kazaya karışan aracın direksiyonunda kimin bulunduğu, kullanımın resmi görev kapsamında mı yoksa şahsi amaçla mı yapıldığı, aracın giderlerinin hangi bütçeden karşılandığı ve Bakan Yardımcısı'nın aile fertlerinin hizmet araçlarını kullanıp kullanmadığı soruldu.

Ticaret Bakanlığı ise verdiği yanıtta yalnızca hizmet araçlarının envanter kayıtlarının mevzuata uygun şekilde tutulduğunu belirtti.

TUTANAKTA EMİNE TUZCU'NUN ADI YER ALDI

9 Ekim 2024 tarihli maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağında, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada 06 plakalı Volkswagen Passat'ın sürücüsü olarak Emine Tuzcu'nun ismi yer aldı.

Tutanakta söz konusu aracın Nissan X-Trail ile maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı ve belgenin iki sürücü tarafından imzalandığı görüldü.