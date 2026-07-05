Bakanlık açıkladı: Sağanak yağış 10 ili vuracak

İçişleri Bakanlığı, sağanak yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLI HAVALARDA NE YAPILMALI?

Sağanak yağışlı havalarda sel ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulmalı, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalıdır. Araç kullanan sürücüler hızlarını düşürmeli, takip mesafesini artırmalı ve suyla kaplı yollardan geçmeye çalışmamalıdır.

Açık alanlarda bulunan vatandaşlar yıldırım riskine karşı ağaç altları ve elektrik direklerinden uzak durarak güvenli kapalı alanlara sığınmalıdır. Ayrıca, Meteoroloji ve ilgili kurumların yaptığı hava durumu uyarıları yakından takip edilmeli, olası acil durumlara karşı tedbirli olunmalıdır.