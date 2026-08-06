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Halk TV Türkiye Bakanlık açıkladı: 6 yıl sonra gelen adalet

Bakanlık açıkladı: 6 yıl sonra gelen adalet

Siirt'in Şirvan ilçesinde 6 yıl önce koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı yollarla avlayan 2 kişi Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından tespit edilerek idari para cezasına çarptırıldı.

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Bakanlık açıkladı: 6 yıl sonra gelen adalet

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesinde 6 yıl önce gerçekleşen ve koruma statüsünde bulunan 5 yaban keçisinin yasa dışı yollarla avlandığı olayın failleri, aradan geçen yıllara rağmen yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla harekete geçen Jandarma Teşkilatı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü koordineli takip başarıyla sonuçlandı. Yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak haklarında idari para cezası uygulandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "6 yıl önce Siirt Şirvan’da koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan şahıslar; Cumhuriyet Başsavcılığımız, Jandarma Teşkilatımız ve Milli Parklar ekiplerimizin titiz takibi ve koordinasyonuyla tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulandı. Yıllar geçse de devletimizin hafızası diri, kanunsuzluklara karşı takibi her zaman nettir. Doğal hayatı korumak için tüm kurumlarımızla 7/24 sahadayız" dedi.

Bakanlık açıkladı: 6 yıl sonra gelen adalet - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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