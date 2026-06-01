Bakanlığın şantiyesinde emekçiye bir bardak çay lüks görüldü

Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma ekran görüntüleri, Ulaştırma Bakanlığı’na ait Halkalı Hızlı Tren projesi şantiyesinde yaşanan tedarik krizini ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre, şantiyede görev alan özel güvenlik firması çalışanlarına kamp amirliği ve şirket tarafından çay ile şeker verilmiyor.

Bir süre kendi imkanlarıyla durumu idare etmeye çalışan yöneticilerin, WhatsApp grubu üzerinden işçilere gönderdiği mesaj, şantiyedeki tabloyu net bir şekilde özetledi. Yöneticilerin işçilere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun zamandır kamp amirliğinden ve şirketten Çay şeker alamıyoruz biz yöneticiler olarak bazan kendi cebimizden bazanda diğer birimlerden rica minnet çay ve şeker topluyorduk artık tüm imkanlarımız bitti bu günden itibaren bize şirket verene kadar hiç kimse noktalarda çay şeket bitti diye amirlerini aramasın bilginize"

"VİCDANSIZ DÜZEN DEĞİŞMELİDİR"

Güvenlik görevlilerinin temel ihtiyaçlarından olan çay ve şekerin kesilmesine ve yöneticilerin çaresizliğini yansıtan bu mesaja siyaset cephesinden de yanıt gecikmedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu paylaşımı alıntılayarak duruma tepki gösterdi.

Tanal, işçilerin içinde bulunduğu şartları eleştirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN ŞANTİYESİNDE EMEKÇİYE BİR BARDAK ÇAYI ÇOK GÖREN VİCDANSIZ DÜZEN DEĞİŞMELİDİR."

İşçiler ve vatandaşlar, şantiyede yaşanan bu durumu duyurabilmek adına sosyal medya platformları üzerinden Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda yetkili kurumu ve basın kuruluşunu etiketledi. Şantiye alanında temel ihtiyaçların karşılanmamasıyla ilgili olarak, projeyi yürüten şirket yetkililerinden veya Ulaştırma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.