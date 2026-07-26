Bakan yardımcısı oğlunun yenilgisi sonrası sahaya atladı! Hakemin üzerine yürüdü, güçlükle sakinleştirildi

Ankara Arena Spor Salonu'ndaki Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlunun yenilgisi sonrası hakem kararlarına gösterdiği sert tepki salonda gerginliğe yol açtı.

OĞLUNUN MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN SAHAYA İNDİ

Geçmişte uluslararası başarılara imza atan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlu Cihan Yerlikaya, Haydarpaşa Spor Kulübü adına şampiyonada mindere çıktı. Genç sporcu, karşılaşmada rakibine yenilerek turnuvadan elendi.

Maçın ardından hakem kararlarını haksız bulan baba Yerlikaya, rahatlıkla ve kuralları hiçe sayarak tribünlerden öfkeyle sahaya atladı.

HAKEMİ DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre, bakan yardımcısı hakemi kolundan tutup salon dışına çıkarmaya da yeltendi. Kararlara öfkelenen Yerlikaya'nın hakem heyetinin üzerine yürüdüğü, tehditkar tavırlar sergilediği ve bu esnada "sinkaflı ifadeler" kullandığı da öne sürüldü.

ARAYA GİRENLERLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Dakikalarca süren arbede salonda paniğe yol açarken, tribündeki izleyiciler de duruma tepki gösterdi. Yaşanan gerilim, çevredeki kişilerin araya girmesiyle ancak kontrol altına alabildi.

Bir bakan yardımcısının spor salonunda sergilediği bu fevri ve öfkeli tutum kamuoyunda büyük bir rahatsızlık yaratarak sert eleştirilere ve tepkilere neden oldu.