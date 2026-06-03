Bakan Tekin'in üç yıllık eğitim bilançosu: Londra'da devrim İstanbul'da lağım faresi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Giresun'da katıldığı okul açılışında Türkiye'nin eğitim altyapısını yurt dışında "Devrim" olarak anlattığını ve herkesin bunu kabul ettiğini öne sürdü. Ancak Bakan Tekin'in Haziran 2023'ten bu yana süren görev süresi, uluslararası arenada çizildiğini iddia ettiği bu tablonun aksine, yurt içindeki okullarda yaşanan krizlerle kayıtlara geçti.

Öğrencilerin bir öğün ücretsiz yemeğinin bütçe kısıtlaması gerekçesiyle kaldırılması, temizlik personeli bulunamayan okullardaki hijyen sorunu ve İstanbul Pendik'te 60 kişilik sınıflarda lağım fareleriyle eğitim görülmesi bu sürecin en dikkat çeken başlıkları oldu. Eğitimin fiziki tablosuna; "STK" olarak nitelendirilen tarikat ve cemaatlerle imzalanan protokoller, mülakat sistemindeki ısrar ve öğretmenlere yönelik rotasyon kararları da eklenince, "Devrim" söylemi yerini tartışmalı bir 3 yıllık bilançoya bıraktı.

"HERKES BUNUN BİR DEVRİM OLDUĞUNU KABUL EDİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çamoluk ilçesinde iş insanı Ahmet Ertuğrul tarafından yaptırılan Mustafa Ayaksız İlkokulu ile Hacı Şevket Ayaksız Camisi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, 2002 yılından önce 150-200 bin olan derslik sayısının şu anda 750 bine ulaştığını belirtti. Tekin, "Bundan yaklaşık 15 gün önce Londra'daydık. Türkiye'nin eğitim öğretime fiziki altyapı, teknolojik altyapı açısından yaptıklarımızı anlattığımızda herkes bunun bir devrim olduğunu kabul ediyor. Bize bu duyguyu yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in fiziki ve teknolojik altyapıdaki bu açıklamalarına karşın, eğitim sisteminde kamuoyunun gündemini meşgul eden resmi veriler ve saha raporları farklı bir tablo çiziyor.

KIZ OKULLARI ÇIKIŞI

Kız okulları konusu ise 12 Temmuz 2023'te gündeme geldi. Bakan Tekin, 11 Temmuz akşamı A Haber'de yaptığı açıklamada, bazı ailelerin çocuklarını erkeklerle aynı okula göndermek istemediğini iddia etti. "Karma eğitim esastır" diyen Tekin, veliyi ikna etmek ve kız çocuklarının okullaşma oranını artırmak için gerekirse kız okulları da açabilmeleri gerektiğini söyledi.

MÜLAKAT ISRARI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Nisan 2023 tarihinde katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağını vaat etmesine karşın, 12 Eylül 2023'te Bakan Yusuf Tekin katıldığı bir canlı yayında öğretmen atamalarında mülakatın devam edeceğini açıkladı. Tekin, öğretmenlerin 3 kişiden oluşan bir jürinin karşısında 45 dakikalık kamera kayıtlı bir mülakata alınacağını, adayın kendi alanı ile ilgili sunum yapıp yazılı beyan vereceğini duyurdu.

"YUSUF TEKİN ÇOCUKLARIN OKULLARA AÇ GİTMESİNİ DERT ETMİYOR"

16 Kasım 2023 tarihinde Bakan Tekin, okul öncesi öğrencilerine verilen 1 öğün ücretsiz yemeğin kaldırılmasıyla ilgili TBMM'deki AKP grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, deprem sebebiyle bütçedeki kısıtlamaların kendilerini sınırlandırdığını ve şu an 2 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verdiklerini söyledi.

20 Şubat 2026'da ise CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş ise Tekin'in ramazan ayında öğrencilerden iftar sofrası fotoğrafları istemesini eleştirerek, "Yusuf Tekin çocukların okullara aç gitmesini dert etmiyor" açıklamasında bulundu. Özçağdaş, ücretsiz okul yemeğinin Bakan Tekin'in göreve gelmesiyle rafa kaldırıldığını; Bakan'ın maliyetin yüksek olduğunu, okul yemeği verilecek yemekhane ve personelin olmadığını, özel okullarda bile yemeklerin öğrenciler tarafından yenmediğini beyan ettiğini vurguladı.

"SİZİN TARİKAT-CEMAAT DEDİĞİNİZ BİZİM STK DEDİĞİMİZ YAPILAR"

2023 yılının sonlarında kamuoyuna yansıyan açıklamalara göre; Bakan Tekin'in TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında cemaat ve tarikatlarla yapılan protokolleri savunması, eğitimdeki bir diğer gündem maddesini oluşturdu. Bakanlığın 2 bin 709 protokolünün 10'unu tarikat ve cemaatlerle imzaladığını açıklayan Tekin, bu yapıların "Çocukların dağa çıkmasını engellediğini" savundu ve söz konusu yapılar için "Sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılar" tanımını kullandı.

Aynı yıl, 21 Kasım'da Konya İl Müftülüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cihannüma Derneği arasında bir işbirliği protokolü imzalandığı ve 13 Aralık'ta Rukiye Mehmet Akış Proje Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde panel düzenlendiği ortaya çıktı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de aynı dernekle protokol imzalayarak 11 Aralık'ta Adabilim Okulları'nda lise öğrencilerine seminer verdirdiği öğrenildi.

FİZİKİ ALTYAPI TABLOSU: TEMİZLİKSİZ OKULLAR VE KALABALIK SINIFLAR

21 Eylül 2024 tarihinde, eğitim döneminin başında okullarda temizlik personelinin bulunmamasına yönelik eleştiriler üzerine Bakan Tekin, CNN TÜRK'te katıldığı programda sorunun İşgücü Uyum Programı'na başvuruların sınırlı kalmasından kaynaklandığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın okullara 30 bin temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını belirten Tekin, "45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut" dedi. Taşeronların kadroya geçmesiyle sorunun başladığını, bu yıl projede haftada 5 gün yerine 3 gün çalışma belirlendiğini ve 120 bin personelin yarı zamanlı görevlendirildiğini aktaran Tekin, başvuru sınırlı kaldığı için kontenjanın ancak yüzde 25'inin doldurulabildiğini ifade etti.

ROTASYON

15 Nisan 2025'te, proje okullarındaki öğretmenlerin rotasyon sürecine ilişkin Habertürk'e konuşan Tekin, görev değişikliklerinde siyasi görüşlerin kriter olarak alındığı yönündeki iddiaları "Tamamen uydurma" olarak nitelendirdi. Tekin, 38 bin öğretmenin çoğunun yerinde kaldığını, norm fazlası olan 6000 öğretmenin yerinin değişeceğini belirtti. Türkiye genelinde sirkülasyon olmasının daha adil ve sağlıklı bir sistem yaratacağını ifade eden Tekin, görev değişikliklerinin dönem ortasında değil, sonbaharda yapılacağını açıkladı. Bakan Tekin, "Biz kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine sayıyı azaltmaya çalışıyoruz" diyerek, bu konudaki tartışmalar için "Kaldı ki okullarda ve öğretmenlerde değil sorun, siyaset bunu kaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ MÜFREDAT

4 Kasım 2025'te Bianet'te Arslan Özdemir imzasıyla yayımlanan değerlendirmeye göre, eğitimdeki bir diğer değişiklik olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretmenlerin idari yükünü artırıyor. "Beceri temelli proje" uygulamaları öğretmenlere ek iş çıkarırken, eğitimcilerin ders anlatmaktan çok proje formu doldurmaya ve bürokratik memuriyete yönlendirildiği belirtildi. Yeni müfredatın uygulanabilirliğinde şehir merkezindeki donanımlı okullar ile materyalleri fotokopiyle çoğaltan kırsal bölgelerdeki okullar arasındaki eşitsizliğin ideal ile gerçeklik arasında derin bir uçurum yarattığı kaydedildi.

ÇOCUKLARA LAĞIM FARELERİNDEN PARAZİT BULAŞTI

16 Ocak 2026'da ise, Bakan Tekin'in derslik başına düşen öğrenci sayısının 20'lere düştüğü yönündeki açıklamalarının ardından Pendik Ergenekon İlk ve Ortaokulunda sınıfların 60 kişiye ulaştığı tespit edildi.

Halk TV muhabiri Umut Taştan ve kameraman Mehmet Ali Şener'in görüştüğü veliler, çocukların 60 kişilik sınıflarda 35 dakika ders işlediğini ve deprem tatbikatında öğrencilerin sıranın altına sığmayarak açıkta kaldığını kaydetti.

Veliler, okulda lağım fareleri ve böcekler bulunduğunu, çocuklarda hijyen kaynaklı parazit tespit edildiğini ve hastalıklar nedeniyle sınıfların yarıdan fazlasının raporlu olduğunu anlattı. Hemen yanda bulunan tamamlanmış okulun müteahhit, elektrik, asansör ve akıllı tahta sorunları gerekçe gösterilerek eğitime açılmadığı ve çocuklara yeni okula sıra taşıtıldığı ortaya çıkarken, iddiaları sormak isteyen Halk TV ekibi okul müdürü tarafından görüşmeye kabul edilmedi ve okula alınmadı.