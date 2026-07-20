Bakan Tekin "Soba yoktu" dedi İYİ Partili Çömez harabeden yanıt verdi! "Okulları tarumar ettiniz"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eski eğitim sistemine yönelik eleştirilerine, kapatılarak çürümeye terk edilen köy okullarından yanıt verdi. 52 yıl önce eğitim gördüğü harabeye dönen okul binasından seslenen Çömez, "Ben öğrenciyken sınıfımız 20-25 kişiydi" diyerek, bugün 20 bin köy okulunun enkaz haline getirildiğini ve 450 bin öğretmenin atama beklediğini belirtti.

"SÖYLEDİKLERİN DOĞRU DEĞİL SAYIN BAKAN"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, geçmiş dönemi işaret ederek kullandığı "Ben öğrenciyken, ders kitaplarını kırtasiyeye sipariş ediyorduk. 3-5 ay sonra geliyordu. Birinci yarıyıl bitmiş oluyordu. Sınıflar 70 kişiydi. Sınıflarda soba bile yoktu" ifadelerine İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'den belgeli yanıt geldi. Bakan Tekin'in kendisinden 5 yıl sonra ilkokula başladığını hatırlatan Çömez, "Söylediklerin doğru değil Sayın Bakan. Ben öğrenciyken ders kitaplarımız okul açılmadan hazır olurdu. Sınıfımızda 20-25 kişi olurdu" dedi.

Çömez, geçmişteki eğitim müfredatına ve köy okullarının durumuna ilişkin "Öğretmenlerimiz bize Cumhuriyet'i, Atatürk’ü, hayatı, ağaç dikmeyi, halı dokumayı, ahşap işlerini öğretirdi. Köyümüzde ilkokul vardı, öğretmenleri vardı, lojmanları vardı. Artık benim köyümde ilkokul yok, öğrenci yok, öğretmen yok. Benim okuduğum okul harabeye döndü, lojmanlar yıkıldı" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM KURUMLARINI TARUMAR ETTİNİZ"

Daha önce paylaştığı videoyu, konuyu gündemde tutmak amacıyla yeniden alıntılayan Çömez, çekimleri Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Paşaçiftlik köyünden yaptı. 52 yıl önce eğitim hayatına başladığı Paşaçiftlik İlkokulu'nun kapıları kırılmış, eşyaları parçalanmış ve içinde ateş yakılmış halini kameralara gösteren Çömez, "O sizin eskiden tuvalet bile yoktu dediğiniz o muhteşem eğitim kurumları, bakın ne halde. İçerisinde ateş yakmışlar. Yanmış okul. Bir tane Türk bayrağı var gururla yerinde duruyor, kapısında Atatürk" dedi. İktidara seslenen Çömez, "Sizin gibi ceberut bir iktidar yoktu. 20 bin köy okulunu talan ettiniz, yok ettiniz. Her şeyiyle pırıl pırıl olan bu okulları tarumar ettiniz" sözlerini kaydetti.

64,5 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ VE 3,5 TRİLYON DOLAR VERGİ

Videoda iktidarın eğitim ve ekonomi politikalarını yan yana koyan Çömez, Cumhuriyet dönemi birikimlerinin elden çıkarıldığını vurguladı. Çömez, "Eski Türkiye'nin nesi var nesi yoksa talan ettiler, sattılar. Tam 64,5 milyar dolara. Bugün kendi dönemlerinde yapılmış olan borcun sadece 1 yıllık faizini ödediler bütün Cumhuriyet döneminde yapılmış eserleri satarak" dedi.

15 bin maden ruhsatının satıldığını ve çoğunun ihalesiz olarak verildiğini aktaran Çömez, "Milletten 3,5 trilyon dolar vergi topladılar ve gelecek garantili projelerle ülkenin istikbalini ipotek altına aldılar" ifadelerini kullandı. İktidar cephesinden gelen "Eskiden traktör yoktu, buzdolabı yoktu, toplu iğne bile yoktu" söylemlerine ise Çömez, "O sizin 'Eski Türkiye' dediğiniz güzelim Türkiye'de biz F-16 uçakları yapıyorduk. Genç Cumhuriyet'te tayyare fabrikaları kuruldu, dünyaya biz uçak ihraç ettik" diyerek yanıt verdi.

450 BİN ATANAMAYAN ÖĞRETMEN

Bakanlığın güncel durumunu kapattığı köy okulları üzerinden eleştiren Çömez, okulların fiziki şartlarına ve öğretmenlerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. İktidara yüklenen Çömez, "Şimdi övündüğünüz okulların tuvaletlerini temizleyemiyorsunuz. Sabun koymaktan acizsiniz. Öğretmen atamaktan acizsiniz" dedi. Mevcut öğretmen tablosuna ilişkin verileri paylaşan Çömez, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"450 bin öğretmen atamayı bekliyor. Yandaşa, etrafınızdakilere para boca etmekten öğretmenlere para bulamaz hale geldiniz. Asgari ücretin bile altında, açlık ve sefalet ücretinin altında 100 bin öğretmeni istihdam ettiniz. Eserinizle övünün."