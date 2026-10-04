Bakan Tekin açıkladı: 26 bin 920 çocuk mevsimlik tarım işçiliğinde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine, “2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla sistem üzerinden 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi aile çocuğu olarak hareketi tespit edilmiştir” yanıtını verdi. Gürer ise “Eğitimi sürdürecek önlemlerin alınması ve artırılması gerekiyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 7 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğu, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitim durumuna ilişkin soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yanıt geldi.

Tekin, yanıtında mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarına yönelik çalışmaların ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Tekin, il eylem planları kapsamında gerçekleştirilen saha taramaları ve aile ziyaretleriyle tespit edilen öğrencilerin, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi bünyesindeki “Mevsimlik Tarım İşçisi ve Göçer Çocuklarının Eğitimi Okul Tespit ve Takibi Modülü”ne kaydedildiğini aktardı. Öğrencilerin kayıt, nakil ve devam durumlarının da sistem üzerinden izlendiğini ifade etti.

26 BİN 920 ÖĞRENCİNİN HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla sistem üzerinden 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi aile çocuğu olarak hareketinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlık yanıtında, bu verinin öğrencilerin mevsimlik göç kapsamında yer değiştirmesini gösterdiği, okuldan tamamen ayrılan öğrenci sayısı anlamına gelmediği vurgulandı.

Öğrencilerin bulundukları bölgelerde eğitimlerini sürdürebilmeleri için ilgili il ve ilçe birimlerince ihtiyaç doğrultusunda mevcut okullara kayıt ve nakil, taşıma, mobil veya geçici eğitim birimi oluşturma ve gezici öğretmen görevlendirme gibi tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

TELAFİ EĞİTİMLERİ UYGULANIYOR

Milli Eğitim Bakanı Tekin, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarında oluşabilecek öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla “Mevsimlik Tarım İşçisi Aile Çocukları Kurs Programları” kapsamında telafi eğitimleri yürütüldüğünü kaydetti.

Güncellenen programlar kapsamında okul öncesi eğitim için 9, ilkokul için 31 ve ortaokul için 32 olmak üzere toplam 72 kurs modülü hazırlandığı bildirildi.

GÜRER: SÜREÇ GENELGEDEKİ GİBİ İŞLEMİYOR

Ömer Fethi Gürer ise Bakan Tekin’in yanıtına ilişkin değerlendirmesinde, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitim sürecinde ciddi sorunlarla karşılaştığını savundu.

Gürer, belli bir yaştan sonra bazı çocukların tarım işçisi olarak çalışmaya başladığını ve eğitimlerini sonlandırdığını savunarak, “Bu süreç genelgede yer aldığı biçimiyle devam etmiyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, Bakan Tekin’in yanıtına karşılık şunları söyledi:

“Ekim ve hasat dönemi başlangıçları eğitim süreçleriyle çakışıyor. Bu süreçlerde tarlada, bahçede olan işçi çocukları, aileleriyle farklı bölgelerden zorunlu göç ediyor. Yaşam alanları çadırlar. Sağlıksız koşullarda barınıyorlar. Genelgedeki uygun barınma alanına gittiğim yerlerde rastlamadım. Okul yerine çadır önlerinde oynayan çocuklar, sorduğumda okulu bırakıp geldiklerini anlatıyorlar. Göçer aile sayısına göre yanıtta yer alandan daha çok okulu erteleyen çocuk olası. Bu bağlamda geçici barınma yerlerinde taramalar yanında, eğitimi sürdürecek önlemlerin alınması ve artırılması da ihtiyaç. Yıl içinde eğitimden uzak kalan çocuklar eğitimlerini sürdürmede de sorun yaşıyor ve belli bir yaştan sonra tarım işçisi olarak eğitimi sonlandırıyor. Bu süreç genelgede yer aldığı biçimiyle devam etmiyor.”

(ANKA)