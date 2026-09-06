Bakan Şimşek'in yeğeninin de can verdiği spor salonunda ihmaller zinciri

Gültepe Mahallesi'ndeki tesiste çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kadından birinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in 42 yaşındaki kızı Emine Yani olduğu belirlendi. Emine Yani ile aynı olayda yaşamını yitiren 44 yaşındaki Şanzime Sarıgül’ün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptıkları tespit edildi. Yangında ayrıca Batman Barosu üyesi, 2 çocuk annesi 43 yaşındaki avukat Gülsüm Öztekin Tunç da can verdi.

Bakan Mehmet Şimşek, olayın ardından 1 Eylül’de Batman'a giderek Necat Nasıroğlu Külliyesi’ndeki taziye programına katıldı. Kentte çeşitli temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile birlikte aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından toprağa verildi.

BARO BAŞKANI ÇAKAN: AÇIK BİR İHMALLER ZİNCİRİ VAR

Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, ölümlerin yanma veya yanıktan değil, tamamen duman zehirlenmesinden kaynaklandığına dikkat çekerek adli sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"İhmaller zincirinin olduğunun farkındayız. Ancak buna ilişkin raporlamalar genellikle soruşturmanın sonuna doğru ortaya çıkıyor. Olayda ne ihmal var? Nasıl bir ihmal var? Kimlerin ihmali var? Tüm yönleriyle açıklığa çıkacak. Ancak şu an sıcağı sıcağına edindiğimiz bilgi, evet olayda ihmaller zinciri var. Ancak boyutunun ne derece olduğu, soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak. Biz de Batman Barosu olarak, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Edindiğimiz bilgiye göre elektrik panosundan çıkan bir yangın, ilk sauna civarında başlıyor. Daha sonra diğer yerlere yayılıyor. Yine soruşturma dosyasından edindiğimiz bilgiye göre; vefat eden her 3 vatandaşımız da duman zehirlenmesinden vefat etmişler. Olayda herhangi bir yanmadan ya da yanıktan kaynaklı bir ölüm ya da ciddi bir yaralanma yok."

SAUNADAKİ ELEKTRİK PANOSUNDA BAŞLADI: 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, 30 Ağustos akşamı saunası, hamamı ve havuzu bulunan spor salonunda meydana geldi. Saunaya yakın noktadaki elektrik panosunda başlayan yangın hızla yayıldı. İhbar üzerine tesise itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yoğun dumandan etkilenen 3'ü ağır toplam 12 kişi kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Yani, Şanzime Sarıgül ve avukat Gülsüm Öztekin Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 İŞLETME YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 2 işletme yetkilisi ile 3 çalışan gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2 işletme yetkilisi nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışanlardan 1’i adli kontrol kararıyla, diğer 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tüm boyutlarıyla yürütüldüğünü belirten Baro Başkanı Çakan, adli süreci şu sözlerle aktardı:

"Batman ilimizde saunası, hamamı ve havuzu olan spor merkezinde yangın çıktı. Yangının akabinde de 3 vatandaşımızı kaybettik. Bunlardan biri de çok sevdiğimiz bir meslektaşımızdı. Henüz gencecik, 2 çocuğu olan meslektaşımızı olayda kaybettik. Yaralananlar da oldu. Tahliye edilenler de oldu. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, spor salonu ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma sonucu ihmali olduğu düşünülen 2 kişi tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Bu olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Sürekli biz de bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibat halindeyiz. Süreci ve soruşturmayı yakından takip ediyoruz." (DHA)