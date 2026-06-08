Bakan Mustafa Çiftçi'den İsrailli bakana 'Kudüs' yanıtı: Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'in Türkiye'yi ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına Bakan Çiftçi'den yanıt geldi. Bakan Çiftçi, "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, “Benim valiyken cenabıhaktan bir niyazım vardı. Niyazım şuydu, rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et. İnanıyorum ki cenabıhak o günleri bizlere gösterecek" açıklamasına İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir" diyerek yanıt vermişti.

Katz'in açıklamasına Bakan Mustafa Çiftçi'den yanıt gecikmedi. Bakan Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından CSO Ada Ankara'da düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'na katıldı.

Çiftçi, "Filistin’e olan hassasiyetimizden, Kudüs’e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze’de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Tartışma, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin AKP Çorum İl Başkanlığı toplantısında yaptığı konuşmayla başladı. Çiftçi, geçmişte ettiği bir duayı anlatarak, "Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et" dediğini belirtmiş, Kudüs'ün bir gün yeniden Türk yönetimine geçeceğine inandığını ifade etmişti.

Çiftçi'nin sözlerine İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz sosyal medya hesabından yanıt verdi. Paylaşımında Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu savunan Katz, "Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir" ifadelerini kullandı.

Katz'ın açıklamalarına ilk tepki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakana hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz, tarihimize parmak sallayamaz. Atatürk’ün adını ağzınıza almadan önce, kendi hükümetinizin uluslararası hukuk karşısındaki siciline bakın! Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır."