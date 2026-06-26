Bakan müjdeyi verdi tarih belli oldu: 1200 antrenör alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 56 spor dalında 1022 antrenör, 29 spor dalında ise millilik kapsamında 178 antrenör olmak üzere toplamda 1200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR AĞUSTOS AYINDA

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 Yılı Sözleşmeli Antrenör Alımı ve 2026 Yılı Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör Alımına ilişkin duyurular, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

56 SPOR DALINDA 1022 ANTRENÖR ALIMI

2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının üç katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 56 spor dalında toplam 1022 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak. Ayrıca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen spor dalı ve kontenjan sayısınca 29 spor dalında toplam 178 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirilecek.

(AA)