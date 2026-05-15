Bakan müjdeyi verdi: Sınavsız 2 bin 610 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla yeni bir personel alım sürecini duyurdu. Bakan Bak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun"

BAŞVURU SÜRECİ VE KPSS ESASI

Yapılan açıklamaya göre, alım sürecinde yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak. Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere şu kadrolar için personel alımı yapılacak:

150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi

1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi

783 destek personeli (temizlik) - ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu

114 elektrik tesisatçısı

121 sıhhi tesisatçı

204 iklimlendirme personeli

180 havuz suyu operatörü

58 marangoz

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların başvuru şartlarını ve aranan nitelikleri ilan metninden öğrenebilecekleri bildirildi. Bakan Bak, farklı kadrolara yönelik yeni alım duyurularının da yakında paylaşılacağını belirtti.