Bakan Hakan Fidan: FETÖ artık kullanım devri bitmiş bir yapıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerinde, FETÖ'nün artık eski etkisini yitirdiğini ancak devlet karşıtı faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti. Fidan, "FETÖ artık kullanım devri bitmiş bir yapıdır" dedi.

Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'nın Przemysl kentinde açıklamalarda bulunan Fidan, örgütün yabancı istihbarat ve çıkar çevreleriyle iş birliği içinde hareket ettiğini ifade etti.

"YURT DIŞINDA REHİNLER"

"FETÖ artık kullanım devri bitmiş bir yapıdır" diyen Fidan, buna rağmen örgütün Türkiye'ye karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Örgütün yurt dışındaki mensuplarının yöneticiler tarafından adeta rehin tutulduğunu dile getiren Fidan, bu kişilere örgüte karşı tavır alma ve Türkiye'ye bağlılık gösterme çağrısında bulundu.

Fidan, örgütün tabanının desteğini sürdürmesi halinde yabancı servislerin bu yapıyı Türkiye aleyhine kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Kendi piyasa değerini buradan yürütmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz sonrasında devlet kurumlarında kapsamlı bir arınma sürecinin yaşandığını öne süren Fidan, "Alacağımız tedbirler ve yapacağımız düzenlemelerle ne bugün ne de gelecekte benzer yapıların devlet sistemi içinde yeniden yer bulmasına izin vermemek için çalışıyoruz. Bütün gayretimiz bu yönde" dedi.

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"FETÖ artık kullanım devri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten, halkın seçtiği liderlere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp, gerçek hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana, millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor.

Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ'yle mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer teklilerde de ve ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum." (AA)