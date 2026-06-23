Bakan Gürlek’ten olay operasyon! Erdoğan’a yakın ismin şirketine kayyum atandı

Halktv.com.tr/ÖZEL

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün yeni bir operasyon dalgasını daha duyurdu. Akaryakıt ve LPG sektöründe faaliyet gösteren 10 şirkete, sahte faturalar ile devleti dolandırmaktan kayyum atandı. Bu şirketlerin 6’sına el koyuldu.

Soruşturmadaki iddiaya göre yıllık toplam 400 bin tona yakın LGP ithalatı gerçekleştiren bu şirketler, ÖTV ve KDV yükümlülüklerini sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf ettiler. 27 şüpheli hakkında "devleti zarara uğratmak, organize suç örgütü kurmak, mal varlığı değerinin aklanması” gibi ciddi suçlamalar yöneltiliyor.

Kayyum atanan şirketler ise şunlar:

Avgaz Enerji, BDY Group Yatırım, Birhat İç ve Dış Ticaret, İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol, LPGAS, Pet Gaz, SETGAZ, Yiğitler Üretim ve Enerji, Ras Otomotiv ve Global Terminal Hizmetleri AŞ.

ERDOĞAN’A YAKIN İSMİN ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI

Burada asıl dikkat çeken şirket Global Terminal Hizmetleri AŞ. Çünkü sahibi olan aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok yakın.

(Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk)

NAKKAŞ HOLDİNG'İN HIZLI YÜKSELİŞİ

Kayyum atanan şirket, Nakkaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 1969 Rize doğumlu Ramazan Öztürk’e ait. Ramazan Öztürk, bir dönem Murat Sancak ile BMC’nin ortağı olan Talip Öztürk’ün oğlu. Nakkaş Holding son yılların en hızlı büyüyen şirketlerinden. Özellikle TMSF ihalelerinden aldığı el koyulan şirketlerle dikkat çekiyor. Holding’in bünyesinde Transpet, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Akaryakıt, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments ve Nakkaş Madencilik gibi şirketler bulunuyor.

HES KABLO SATIN ALMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Kamuoyunda ses getiren asıl satın alma ise TMSF’nin ihaleye çıkardığı HES Kablo’ydu. FETÖ operasyonlarında el koyulan Boydak Holding’e ait HES Kablo, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde üst sıralardaydı. Dünyada da önemli bir ihracatçıydı. TMSF’nin daha önce üç kere ihaleye çıkardığı şirket, 9 Eylül 2025’te yapılan dördüncü ihalede 19 milyar liraya, Nakkaş Holding’e satıldı. Geçen yıl bir başka dikkat çeken satın alma ise BE Aero havacılık şirketiydi. Türkiye’nin en büyük iş filolarından birisinin sahibi olan şirkette Nakkaş Holding’in patronu Ramazan Öztürk ve Emin Özel ortaktı. Öztürk tüm hisseleri aldı.

Nakkaş Holding son aylarda sık haber oluyordu. OYAK ile ortaklıklar gündemdeydi.