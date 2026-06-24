Bakan Gürlek'ten 'Can Dalton' açıklaması! "İadesini Rus makamlara bildirdik"

Türkiye'deki yeni nesil çetelerin önde gelenlerinden Daltonların lideri 'Can Dalton' olarak bilinen Beratcan Gökdemir geçtiğimiz aylarda Rusya'da yakalanmıştı. Rusya’nın Ryazan eyaletine bağlı Kasimov şehrinde yakalanan Gökdemir'in üzerinden sahte bir Gürcistan kimliği de çıkmış, Türkiye'ye iadesi için de işlemlere başlanmıştı.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU: İADE TALEBİMİZİ YENİDEN BİLDİRDİK

Adalet Bakanı Gürlek bugün yaptığı açıklamada 'Can Dalton'un iadesine yönelik talebin bugün yeniden Rus makamlarına bildirdiğini açıkladı. Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile heyetler arasında İş Birliği Protokolü’nü imzalandığını açıklayan Gürlek, 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere hakkında iade talebinde bulunulan kişiler için taleplerin Rus makamlarına yeniden bildirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Uluslararası Hukuk Forumu’na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg’da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü’nü imzaladık.

Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik.

Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.

Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.