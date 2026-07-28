Bakan Gürlek'e Çiğdem Mater ve Mine Özerden sorusu! Cezaevleri iki kez değişmişti

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Gezi davası hükümlüleri Çiğdem Mater ile Mine Özerden'in kısa süre içinde farklı cezaevlerine sevk edilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Gökçen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Mater ve Özerden'in daha sonra Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri) sevk edilmesinin nedenlerinin açıklanmasını istedi. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gökçen, Gezi olaylarının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen iktidarın Gezi'ye yönelik yaklaşımının sürdüğünü savundu. Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına, Can Atalay ile Tayfun Kahraman'ın ise Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen cezaevinde bulunduğunu hatırlatan Gökçen, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in gerekçe açıklanmaksızın önce İzmir'e, ardından yeniden Silivri'ye sevk edilmelerinin hak ihlali oluşturduğunu ifade etti.

Gökçen’in önergesinde, Bakan Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle yer alan sorular ise şöyle:

“Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmelerine hangi gerekçeyle karar verilmiştir? Beş gün arayla gerçekleştirilen iki ayrı sevk işleminin her biri hangi somut idari ve hukuki gerekçeye dayanmaktadır? Bu gerekçeler yazılı olarak kayıt altına alınmış mıdır? Hükümlülerin önce İzmir'e, kısa bir süre sonra yeniden İstanbul'a sevk edilmelerini gerektiren koşullar beş gün içinde nasıl değişmiştir? İlk sevk kararını geçersiz kılan yeni bir gelişme yaşanmış mıdır? Sevk kararlarının gerekçesi hükümlülere, tutuklulara ve müdafilerine sevk işlemi öncelikle öncesinde veya sonrasında yazılı olarak bildirilmeme gerekçesi nedir? Bildirilmiş ise söz konusu bildirim hangi tarihte ve hangi yöntemle gerçekleşmiştir? Sevk kararı alınırken hükümlülerin/tutukluların ailelerinin ikamet ettiği il, düzenli aile görüşlerinin sürdürülmesi ve avukatlarına erişim imkânları dikkate alınmış mıdır? Alınmamışsa söz konusu uygulamanın bir hak ihlali olduğu yönünde Bakanlığınızca bir değerlendirme, raporlama yapılmış mıdır?

Son beş yıl içerisinde ceza infaz kurumları arasında gerçekleştirilen hükümlü/tutuklu nakillerinin kaçında nakil gerekçesi ilgili hükümlüye/tutukluya ve ilgili şahsın avukatına yazılı olarak bildirilmiştir? Son beş yıl içerisinde disiplin, güvenlik, kapasite, sağlık veya diğer nedenlerle gerçekleştirilen hükümlü/tutuklu sevklerinin gerekçeleri ilgililere yazılı olarak bildirilmediği kaç işlem bulunmaktadır? Söz konusu işlemler açısından Bakanlığınıza ulaşan ilgili bir tutanak tutulmuş mevcut mudur? Eğer Bakanlığınıza ulaşan bir tutanak, dilekçe mevcutsa ilgili kurumlara Bakanlığınız tarafından bir denetim yapılmış mıdır? Yazılı olarak bildirilmeyen sevk işlemlerine ilişkin ilgili kişilerden savunmaları istenmiş midir? Son beş yıl içinde aynı hükümlünün bir ay içerisinde birden fazla kez farklı ceza infaz kurumlarına sevk edildiği kaç işlem söz konusudur? Bu uygulamanın gerekçeleri nelerdir? Ceza infaz kurumları arasında yapılan sevk işlemlerinin keyfi uygulamalara yol açmaması amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen herhangi bir iç denetim veya teftiş mekanizması bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa son beş yılda bu kapsamda kaç inceleme gerçekleştirilmiştir? Bir denetim mekanizması bulunmuyorsa Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?

Ceza infaz kurumları arasındaki nakil işlemlerinin AİHS’in 8'inci maddesi kapsamında güvence altına alınan aile yaşamına saygı hakkı bakımından düzenli olarak değerlendirilmesine yönelik bir gözlem veya denetim mekanizması bulunmakta mıdır? Bakanlığınız, ceza infaz kurumları arasındaki sevk işlemlerinin hukuki belirlilik, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkelerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni bir idari düzenleme yapmayı planlamakta mıdır? AİHM ve AYM’nin aile yaşamına saygı hakkı, savunma hakkı ve infaz uygulamalarına ilişkin kararları doğrultusunda ceza infaz kurumları arasındaki nakil uygulamalarının gözden geçirilmesine yönelik herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Yürütülüyorsa söz konusu çalışma hangi aşamadadır?” (ANKA)