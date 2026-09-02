Bakan Gürlek: Karşı olduğumuz dini yapılanmalar değil istismar edenler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı’na katıldı. Programda Bakan Gürlek ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de bir konuşma yaptı.

BAKAN GÜRLEK: UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKARILACAK

Organize suçlar, toplumsal değerlerin istismarı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz hiçbir dini yapılanmaya, milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz; toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz."

Gürlek, şöyle devam etti:

"Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzlukla mücadelede de gösteriyoruz. Kamu gücünü, kamu kaynağını veya kendisine tevdi edilen yetkiyi kişisel ya da örgütsel menfaat için kullanan her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle ve somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Suçlunun cezalandırılması kadar masumun korunması da adaletin görevidir. Devletimizin gücü, en ağır suçlarla mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklanmaktadır."

"ALO ADALET 135 EKİM AYINDA TÜM TÜRKİYE'DE FAALİYETE GEÇECEK"

Yargı süreçlerinin hızlandırılması ve yeni hizmet modellerine ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi 'Adaletin Yüzyılı' kılmak istiyoruz. Bu anlayışın en son adımlarından biri de Alo Adalet 135 hizmetidir. 1 Eylül itibarıyla Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşlarımızı doğrudan dinleyen, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üreten bir sistemi hedefliyoruz. Alo Adalet 135 hizmeti ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek."

Faili meçhul dosyalar ve çevre suçlarına da değinen Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kanalıyla geçmiş dosyaların yeni kriminal imkanlarla incelendiğini belirtti. Gürlek, orman yangınları, sabotajlar ve çevreye yönelik ihmallerle ilgili soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

BAKAN GÜRLEK: KİMSE HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Adaletin devlet ile millet arasındaki güven ilişkisinin temel dayanağı olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"86 milyon vatandaşın Adalet Bakanı olarak bu makamı bir unvan değil, devlet ve millet tarafından tevdi edilen büyük bir emanet olarak görüyorum. Kimse hukukun üzerinde değildir. Hiçbir vatandaşımız da hukukun koruması dışında değildir."

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı ve adalet şehitlerini anan Gürlek, adliye teşkilatının çalışma şartlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Hayatımın büyük bölümünü hakim ve cumhuriyet savcısı olarak adliye koridorlarında geçirdim. Taşra adliyelerinin şartlarını, personel ihtiyacını ve fiziki imkanların hizmet niteliğine etkisini çok iyi biliyorum. Bizim anlayışımız açıktır: Sorun yerindeyse çözüm de mümkün olduğu ölçüde yerinde aranmalıdır. Çalışma şartlarını kolaylaştırmak ve fiziki imkanları geliştirmek için devletimizin imkanları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

BAŞSAVCI DÖNMEZ: SUÇ ÖRGÜTLERİNİN EKONOMİK DAMARLARI HEDEF ALINACAK

Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adalet anlayışına ve yargı mensuplarının sorumluluklarına ilişkin şunları söyledi:

"Adalet, hukuk devletinin temelidir. Vatandaşın devlete duyduğu güvenin en güçlü teminatıdır. Adliye kapısından içeri giren her vatandaş yalnızca bir dosyanın tarafı değildir; arkasında bir hayat, bir aile ve bir adalet beklentisi vardır. Bizim adalet anlayışımız; hakkın sahibine teslim edilmesi, suçlunun korunmaması, suçlunun hukuk içinde hesap vermesi ve mağdurun adalete olan inancının güçlendirilmesidir."

Yeni adli yılda yürütülecek soruşturmalara değinen Başsavcı Dönmez, şöyle konuştu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak terör ve organize suçlardan uyuşturucu ve yasa dışı bahis suçlarına, bilişim suçlarından suç gelirlerinin aklanmasına kadar suçun her türüyle etkin, kararlı ve hukuk içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla, mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara art arda darbeler vurulacak, onları hukuk içinde etkisiz hale getirmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz."

Başsavcı Dönmez, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim hedefimiz; hızlı ama eksiksiz, etkin ama hakkaniyetli, kararlı ama hukuka bağlı bir adalet anlayışıdır. Hukuk devleti, suçla mücadele ederken dahi devletin hukuk içerisinde kalmasını gerektirir."