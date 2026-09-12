Bakan Gürlek duyurdu! Turizm bölgelerinde operasyon: 323 kişi hakkında işlem yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin turizm bölgelerinde huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda jandarma ve polis ekipleriyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti.

Bu soruşturmalar kapsamında toplam 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıklayan Gürlek, 106 şüphelinin tutuklandığını, 56 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

EN FAZLA İŞLEM ŞİDDET VE ZORBALIK SUÇLARINDA

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, turizm bölgelerinde yürütülen soruşturmaların önemli bölümünü şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık olayları oluşturdu.

Bu kapsamda 175 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 43 şüpheli tutuklandı.

Turistlerin malvarlığına yönelik suçlar kapsamında ise 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemleri nedeniyle 71 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirilirken, 20 şüpheli tutuklandı.

Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemler ile kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlar kapsamında ise 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.