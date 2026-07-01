Bakan Gürlek duyurdu: 6 ayda 197 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 31 farklı ülkeden toplam 197 kişinin Türkiye'ye iade edilerek adalete teslim edildiğini duyurdu.

Gürlek, iade süreçlerinin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, Türkiye'nin uluslararası suçla mücadelede kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

GÜRCİSTAN İLK SIRADA

Türkiye'ye en fazla iade 85 kişiyle Gürcistan'dan gerçekleştirildi. Gürcistan'ı 52 kişiyle Almanya, 9 kişiyle Yunanistan, 8 kişiyle Karadağ, 6 kişiyle Bulgaristan, 3'er kişiyle Hollanda ve Kırgızistan takip etti. Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya'dan ikişer; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna'dan ise birer kişinin iadesi sağlandı.

Gürlek, açıklamasında Türkiye'nin iade taleplerine yaklaşımında mütekabiliyet ilkesine dikkat çekerek, "Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde, onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine ve hukuki yardımlaşma ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız" ifadelerini kullandı.