Bakan Gürlek duyurdu: 135 Alo Adalet Hattı devrede

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve uzun süren yargılamaların hızlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla 135 Alo Adalet Hattı uygulaması hayata geçirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hattın 2026-2027 Adli Yılı'nın ilk günü itibarıyla saat 10.00'da pilot olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Pilot uygulamanın Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatıldığını belirten Gürlek, vatandaşların 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında 135 Alo Adalet Hattı üzerinden doğrudan başvuru yapabileceğini bildirdi.

Gürlek, uygulamanın temel amacının yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sunmak ve adaletin zamanında tecellisini sağlamak olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILACAK

Yeni adli yılla birlikte başlatılan pilot uygulamanın sonuçlarının ardından 135 Alo Adalet Hattı'nın en kısa sürede Türkiye genelinde kullanıma açılması hedefleniyor.

Bakan Gürlek, yeni dönemde yargı hizmetlerinin daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirilmesi için yeni adımlar atılacağını belirterek, hattın uzun süren dosyaların takibinde vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlamasının amaçlandığını kaydetti.

Gürlek ayrıca yeni adli yılın Türkiye, vatandaşlar ve hukuk camiası açısından adaletin daha hızlı ve etkin şekilde sağlandığı bir dönem olması temennisinde bulundu.