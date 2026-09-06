Bakan Gürlek duyurdu: 103 orman yangınına ilişkin 16 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 32 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan itibaren meydana gelen 103 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin belirlendiğin, 16'sının ise tutuklandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yeşil vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
"BU ŞÜPHELİLERDEN 16’SI TUTUKLANDI"
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos - 6 Eylül haftasında meydana gelen dokuz yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda iki şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026’dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor. Yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz."