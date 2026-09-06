Bakan Gürlek duyurdu: 103 orman yangınına ilişkin 16 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan itibaren meydana gelen 103 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin belirlendiğin, 16'sının ise tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yeşil vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"BU ŞÜPHELİLERDEN 16’SI TUTUKLANDI"

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos - 6 Eylül haftasında meydana gelen dokuz yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda iki şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026’dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor. Yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz."