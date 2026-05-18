Bakan Gürlek duyurdu: 10 yıl önce işlenen çifte cinayet aydınlatıldı! Katil aileden çıktı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2016 yılında işlenen Fatma ve İbrahim Teryaki cinayeti, 10 yıl sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, öldürülen Fatma ve İbrahim Teryaki çiftine ilişkin cinayetin yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatıldığını açıkladı.

KATİL TUTUKLANDI

Akın Gürlek'in verdiği bilgilere göre, olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi. Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı.

Bakan Gürlek, "Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

'ADALET ZAMANAŞIMINA UĞRAMAZ'

Akın Gürlek'in sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. 'Adalet zamanaşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor.

Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü’nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki’nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı.

Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda; olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkartıldı. Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı.

Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."