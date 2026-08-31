Bakan Gürlek açıkladı: 97 orman yangınıyla ilgili 15 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yeşil vatan"ı koruma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Orman yangınları hakkındaki soruşturmalara dair bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:

"22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi, 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 Haziran'dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi, 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor."

BAKAN GÜRLEK: BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUM...

Gürlek, cumhuriyet başsavcılıklarının, kolluk birimleri ve orman muhafaza ekipleriyle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle 'yeşil vatan'ımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin." ifadelerini kullandı.