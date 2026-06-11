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Halk TV Türkiye Bakan Fidan Bulgaristan'da Türk siyasetçi ve iş insanları ile görüştü

Bakan Fidan Bulgaristan'da Türk siyasetçi ve iş insanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türk iş insanları ve siyasetçilerle bir araya geldi.

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Bakan Fidan Bulgaristan'da Türk siyasetçi ve iş insanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temasları çerçevesinde başkent Sofya'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, ziyaret kapsamında Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ile soydaş siyasetçilerle buluştu.

Görüşmelerde, Bulgaristan'daki Türk toplumunun durumu, ekonomik ilişkiler ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının ele alındı.

Bakan Fidan Bulgaristan'da Türk siyasetçi ve iş insanları ile görüştü - Resim : 1

Bakan Fidan'ın Sofya temaslarında çokça görsel paylaşıldı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Fidan Bulgaristan
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