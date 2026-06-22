Bakan Çiftçi'den sokak hayvanları açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) valilerle Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi'nin, toplantıda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaları ele aldığı bildirildi.

VALİLERDEN BİLGİ ALINDI

Toplantıda, doğal yaşam alanlarının yapım süreçleri ile sokak hayvanlarının bu alanlara taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalardaki son durumun görüşüldüğü belirtildi. Bakan Çiftçi, illerdeki uygulamalara ilişkin valilerden bilgi aldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Çiftçi, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden, doğal yaşam alanlarında barınma ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşamayacakları, veteriner hekimlerimizin gözetiminde sağlıklı ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Aziz milletimizin huzuru, şehirlerimizin güvenliği ve tüm canlıların yaşam hakkı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

(AA)