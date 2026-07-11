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Halk TV Türkiye Bakan Çiftçi'den operasyon açıklaması: Ayrım yok, herkese yapıyoruz

Bakan Çiftçi'den operasyon açıklaması: Ayrım yok, herkese yapıyoruz

Bakan Mustafa Çiftçi, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gözaltına alınan isimler üzerinden yapılan tartışmalara yanıt veren Çiftçi, "Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz" dedi.

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Bakan Çiftçi'den operasyon açıklaması: Ayrım yok, herkese yapıyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son dönemde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ve bu operasyonlarda gözaltına alınan isimler hakkında açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda tartışma yaratan gözaltılarla ilgili konuşan Çiftçi, operasyonların toplumun tüm kesimlerini kapsadığını vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelenin tavizsiz sürdüğünü belirten Çiftçi, gözaltına alınan kişiler arasında tanınmış isimlerin bulunmasının operasyonların seyrini değiştirmediğini ifade ederek, "Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz" dedi.

Bakan Çiftçi'den operasyon açıklaması: Ayrım yok, herkese yapıyoruz - Resim : 1

"854 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

CNN Türk'te uyuşturucunun Türkiye açısından önemli bir güvenlik ve toplum sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Çiftçi, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların yaklaşık üçte birinin uyuşturucu suçlarından dolayı bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda bugüne kadar 854 bin kişinin gözaltına alındığını belirten Çiftçi, "Bu önemli, göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin çabasıyla başarıya ulaşamayacağını dile getiren Çiftçi, ailelerin ve toplumun tüm kesimlerinin de bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mustafa Çiftçi Uyuşturucu
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