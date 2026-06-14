Bakan Çiftçi, GÜSODER ile sahipsiz sokak hayvanlarını görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle Bakanlıkta yaptığı görüşmede, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meseleleri ve sürdürülebilir çözümleri değerlendirdiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, vatandaşların güvenliği, huzuru ve kamu düzeninin korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri dile getirdi:

“Vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu ve kamu düzenini korurken; sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin de kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduk.”

Çiftçi açıklamasında ayrıca, milletin beklentilerini esas alan ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen çalışmalara önem verdiklerini vurgulayarak, GÜSODER heyetine ziyaretleri ve görüşleri için teşekkür etti.

Görüşmede, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kalıcı ve sürdürülebilir çözüm modelleri üzerinde durulduğu belirtildi.