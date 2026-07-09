Bakan Çiftçi duyurdu: NATO Zirvesi tedbirlerinde 4 bin 412 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 TV canlı yayınında konuşan Çiftçi, zirve sürecinde yürütülen operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Zirvenin hem diplomatik hem de güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirten Çiftçi, 41 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı organizasyon için yaklaşık 56 bin polis ve jandarmanın görev yaptığını ifade etti. Güvenlik planlamalarının aylar öncesinden başladığını aktaran Çiftçi, Ankara merkezli oluşturulan güvenlik çemberine çevre illerin de dahil edildiğini, siber güvenlik ve terörle mücadele ekiplerinin ise yaklaşık bir ay önceden çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Ankara'da kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını ve bu sayede şehir trafiğinin azaltılmasının hedeflendiğini dile getiren Çiftçi, son 72 saatte güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını kaydetti. Zirvenin herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadan tamamlandığını belirten Çiftçi, gösterdikleri anlayış nedeniyle Ankaralılara teşekkür ederek, günlük yaşamın zaman zaman aksamasına rağmen sürecin başarıyla yönetildiğini ifade etti.