Bahis soruşturmasında istenen cezalar belli oldu! 'Yılın girişimcisi' seçilen patron başı çekiyormuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) unvanlı ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis sitelerine teknik ve finansal altyapı desteği sağlandığı iddiasıyla başlattığı kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, uluslararası ölçekteki bir finansal suç ağının arka planını aydınlattı. İş dünyasında dev yatırımlarıyla bilinen ve girişimcilik faaliyetleriyle tanınan bir holding patronunun, söz konusu devasa yasa dışı bahis organizasyonunu yönettiği saptandı.

İddianamede dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarından elde edilen milyarlarca liralık kara paranın sistem içinde nasıl aklandığı ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

Belirlenen yönteme göre; suçtan elde edilen gelirler ilk olarak elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine dahil edildi. Sonrasında bu meblağlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edilerek kripto paralara dönüştürüldü ve finansal kayıt sisteminin dışına çıkarıldı. MASAK tarafından yürütülen incelemelerde aklanan varlıkların izi sürüldüğünde, bahsi geçen kripto varlıkların en nihayetinde Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken adlı kripto varlık borsasındaki cüzdanlara aktarıldığı saptandı.

15 MİLYAR LİRALIK KRİPTO ÇIKIŞI

MASAK raporlarına yansıyan bankacılık transfer verileri, sistem içinde dönen devasa para trafiğini net bir biçimde ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda, kimi şirketlerin hesaplarına, üçüncü şahıslarla hiçbir ticari bağı olmamasına rağmen yalnızca ödeme ve elektronik para kuruluşlarından yüklü miktarlarda para gönderildiği ve bu fonların doğrudan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına iletildiği saptandı. Raporda yer alan rakamlara göre, şahısların hesaplarına 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında ödeme ve elektronik para kuruluşlarından toplam 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldı. Bu hesaplardan 7 Haziran 2024 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına tam 15 milyar 43 milyon 754 bin lira tutarında çıkış gerçekleştiği belirlendi.

İŞLEM HACMİ 210 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Gerçekleştirilen veri tabanı sorgulamaları, canlı sistem analizleri ve adli bilişim incelemeleri neticesinde, soruşturmanın merkezindeki Pentech dijital altyapısında aktif olan 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ait verilere ulaşıldı.

Bu sitelerde kayıtlı bulunan yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusunun veri setlerinin sistemlerde saklandığı tespit edildi. İncelemeye alınan veri tabanlarında yaklaşık 3 milyon kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile kaydının yer aldığı, aynı zamanda 8 milyon telefon numarasına ait bilginin de sistemde tutulduğu anlaşıldı. Muhasebe verileri, işlem logları ve finansal kayıtlar bir arada incelendiğinde; bu dijital altyapı kullanılarak yürütülen yasa dışı bahis operasyonlarının toplam işlem hacminin 210 milyar lira düzeyine ulaştığı saptandı. Sadece ödeme yöntemleri kayıtlarında dahi yaklaşık 10 milyar liralık işlem hacmine sahip çok sayıda IBAN bilgisi bulundu.

DEVASA TEKNİK ALTYAPI VE SUNUCU AĞI

Suç örgütünün teknik kapasitesi de iddianamede yer alan detaylar arasındaydı. Organizasyon içinde bulunan yöneticiler ve çalışanlar tarafından, sistemlere güvenli şekilde erişim sağlamak amacıyla 800 civarında VPN hesabı ile 600'den fazla uzak masaüstü (RDP) cihazının kullanıldığı belirlendi. Uygulamaların çalıştırılması, yasa dışı bahis eylemlerinin yürütülmesi, finansal sistemlerin idaresi ve veri tabanlarının barındırılması için 500'ü aşkın sanal ve fiziksel sunucunun aktif olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Bununla birlikte finansal işlemleri ve kullanıcı hesaplarını kontrol etmek, faaliyetlerin kesintisizliğini sağlamak ve bayi ağlarını yönetmek üzere 60 farklı yönetim panelinin işletildiği anlaşıldı.

HOLDİNG PATRONU BAŞI ÇEKİYOR

AA'nın aktardığına göre iddianamedeki en kritik tespit ise suç ağının en tepesindeki isme dair oldu. Merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan; Güney Kıbrıs, Malta ve Dubai'de iştirakleri bulunan Basel Holding'in kurucusu Burak Başel'in örgüt elebaşı olduğu saptandı. Savcılık verilerinde Başel'in, yasa dışı bahis altyapısı kuran Pronet Gaming isimli organizasyonun en büyük ortağı olduğu ve iki ayrı bahis sitesinin lisansını elinde bulunduran Universal Software Solutions NV'nin hissedarları arasında yer aldığı belirtildi.

Malta merkezli ödeme ve elektronik para kuruluşu Paymix'in (Finance Incorporated Limited) mülkiyetinin yüzde 90'lık kısmının Doxxon Finance Limited üzerinden Başel'e ait olduğu; böylece Paymix ödeme altyapısının nihai denetiminin de onun elinde bulunduğu kaydedildi. Burak Başel'in uluslararası kripto varlık ve ödeme sisteminin kontrolünde belirleyici bir güç olduğu, örgütsel yapının en üst koordinasyon ve karar mekanizmasında bulunduğu vurgulandı. Örgüt elebaşı olarak tanımlanan Burak Başel'in, daha önce KKTC'de "Yılın Girişimcisi" ödülüne layık görülerek kamuoyunda parlatıldığı da ortaya çıktı.

39 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet Savcılığı, örgüt elebaşı konumundaki Burak Başel hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 16 buçuk yıldan 39 yıla kadar hapis cezası istedi. Örgüt yöneticisi vasfındaki Ulaş Utku Bozdoğan için de aynı suçlamalarla 14 buçuk yıldan 37 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede adı geçen diğer 55 şüphelinin ise 6 yıl ile 22 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca bazı şüpheliler açısından dosyanın ayrıldığı ve bu kişiler hakkındaki hukuki soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.