Bahis baronunun şirketine de para göndermiş: Oğuzhan Uğur’un kardeşi de ‘şüpheli’

AHBAP Derneği soruşturmasında şimdiye dek 18 kişi tutuklandı. Aralarında Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur’un da olduğu 10 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken, dosyaya sunulan bir bilirkişi raporu dikkat çekti.

Soruşturmayı yürüten savcılığa sunulan raporda Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile bu kişilere ait Babala TV Organizasyon Tic., Babalayka Film, Osis Yapım’ın hesaplarına giren çıkan paralara ilişkin bilgiler yer aldı.

İKİ KARDEŞİN HESAPLARI İNCELENDİ

Rapora göre Oğuzhan Uğur’un hesaplarında 2017-2026 yıllarında 24 milyon liralık para giriş-çıkışı oldu. Anılan süreçte Tuğrul Uğur’un hesaplarına ise 164 milyon liralık bir para giriş-çıkışı oldu

BAHİS BARONUNA AİT ŞİRKET DE RAPORDA

Raporda, Tuğrul Uğur’un bir çok gez yasa dışı bahis işi yapan şirketlerin hesaplarına para gönderdiği kaydedildi. Bu şirketlerin başında ise firari konumdaki yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in şirketi yer alıyor. Tuğrul Uğur’un sahibi olduğu Babalayka Film şirketinde, Veysel Şahin ve ailesine ait Grand Falcon Investment şirketine 6 Aralık 2024’te 29 bin 700 TL gönderildi.

Bahis baronu Veysel Şahin'in şirketine de para göndermiş.

Benzer şekilde Kıbrıs’ta bulunan Kantara Palace’a da Tuğrul Uğur tarafından 8 Ekim 2025’te 150 bin TL para gönderildi. Raporda söz konusu şirket için şu değerlendirme yer aldı: “Kantara Palace Ltd.’nin Grand Pasha Hotel & Casino faaliyetiyle ilişkilendirildiği ve GrandPashaBet/Pasha Grand Bet adıyla bahis ve sanal kumar faaliyetleri yürüttüğü...”

GÖNDERİLEN PARALAR TEK TEK RAPORA GİRDİ

Bilirrkişi raporunda Tuğrul Uğur tarafından Arkın Ventures’e 18 Eylül 2025 günü 90 bin TL, Çağın Ltd şirketine 17-18 Eylül 2025 günleri ise 113 bin 500 TL, Aydoğan Investments şirketine 81 bin 480 TL, Kıbrıs İktisat Bankası’na 23 bin 220 TL para gönderdi. Bilirkişi raporunda, söz konusu paraların gönderildiği şirketlerin yasa dışı bahis ile ilintili şirketler olduğu kaydedildi.

BİLİRKİŞİ: YASA DIŞI BAHİS ŞİRKETLERİNE PARA GÖNDERDİ!

Raporda “Her ne kadar işle hacmi çok yüksek olmasa da yasa dışı bahisle anılan birkaç şüpheli ile mali temasın bulunması dikkat çekicidir” değerlendirmesine de yer verildi.

RAPORDA ‘ŞÜPHELİ’ SIFATI İLE YER ALDI

Öte yandan, 29 sayfalık bilirkişi raporunda Tuğrul Uğur için de ‘şüpheli’ sıfatı kullanıldı. Halktv.com.tr’nin edindiği bilgiye göre Tuğrul Uğur hakkında henüz verilmiş bir gözaltı kararı ise bulunmuyor. Dün, ağabeyi için emniyete giden Tuğrul Uğur’un bugün de adliyeye gittiği öğrenildi.