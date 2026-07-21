Bahçeşehir Üniversitesi'nden yatırımcıya 200 milyon liranın üzerinde yatırım desteği

Kurulduğu günden bu yana yenilikçi ve girişimci fikirleri destekleyerek ülkemizin teknolojik kalkınmasına katkı sunmayı hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Hub Invest Yatırım Programı'nı hayata geçirdi.

Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinde Türkiye’de ilk 10 üniversite arasında yer alan Bahçeşehir Üniversitesi, girişimci öğrencilerin desteklenmesine yönelik önemli bir programa imza attı.

2026-2027 akademik yılında başlayacak BAU Hub Invest Yatırım Programı kapsamında, stratejik partneri olduğu teknoloji firmalarının iş birliğiyle; yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleri olan BAU’lu girişimci öğrencilere 2 yılda 200 milyon Türk lirasına varan yatırım desteği sağlanması planlandı.

İLK YIL ODAKTA BAU AİLESİ VAR

Açıklanan program detaylarına göre; ilk yılında öncelikli olarak BAU öğrencileri, mezunları ve akademisyenlerinin teknoloji tabanlı projeleri kabul edilecek. İlk etabın ardından programın kapsamı genişletilerek, nitelikli iş fikrine sahip ekosistemdeki tüm girişimcilere açık hale getirilecek.

TÜBİTAK BİGG VE KOSGEB DESTEKLİ PROJELERE DOĞRUDAN YATIRIM

Program, sadece yeni fikirleri değil, mevcuttaki başarılı projeleri de kapsıyor. BAU’nun 6 yıldır uygulayıcı kuruluş olarak bünyesinde yürüttüğü; TÜBİTAK BİGG BİGG+ KOSGEB BUG Lab TEKMER programlarından destek alan girişimler, BAU Hub Invest çatısı altında geliştirilen özel yatırım modelleri sayesinde stratejik partner teknoloji firmalarından Doğrudan Yatırım alma şansı yakalayacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyet Başkan Vekili ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun katılımıyla BAU Hub Invest Yatırım Programı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

2 YILDA 200 MİLYON LİRA

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Üniversitelerin mutlaka değişmesi, değişimin öncüsü olması, değişime açık olması lazım. Onun için biz öğrencilerimizi, gençlerimizi, öğretim üyelerimizi farklı bir paradigma kırılımından sonra başka bir adım atmak istiyoruz. Çünkü hepiniz, hepimiz biliyoruz ki; bugünün dünyasında artık yeraltı kaynakları zenginlikleri birinci sırada değil. Birinci sırada önemli olan şey insan sermayesi, beşeri sermayedir. Dolayısıyla gençlerimizin, öğrencilerimizin, insanımızın daha üretken, daha katma değeri yüksek verimlilik elde edebilmesi için daha farklı işler yapmak lazım. Artık insanımızın, gençlerimizin,

çocuklarımızın daha girişimci olmasını arzu ediyoruz. Tabii arzu etmekle bu olmuyor, adım atmak lazım. Biz de bu yatırım platformuyla, 2 yılda 200 milyon liraya kadar yatırım desteğini taahhüt ediyoruz. Öğrencilerimize, mevcut lisans öğrencilerimize, mezunlarımıza ve

akademimize, akademisyenlerimize, öğretim üyelerimize bir fikrin varsa gel sermaye bulmak için destekçin biziz diyoruz.”

"YENİ DÖNEMİ TEMSİL EDİYOR"

Etkinlikte konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise BAU Hub Invest Yatırım Programı’nın, üniversitenin girişimcilik vizyonunda yeni bir dönemi temsil ettiğini

söyledi ve şöyle konuştu:

“Bu program ile girişimci yetiştiren ve girişimcileri yatırımcılarla buluşturan bir üniversite olmanın ötesine geçiyoruz. Teknik, ticari ve stratejik açıdan uygun bulunan teknoloji girişimlerinin yatırım süreçlerine de kurumsal bir modelle katkı sunuyoruz. Çünkü bugün girişimcilik ekosisteminin en önemli ihtiyaçlarından biri; nitelikli girişimlerin doğru zamanda, doğru yatırım mekanizmalarıyla buluşabilmesidir. Biz de yıllar içinde

oluşturduğumuz deneyimi, güçlü iş birliklerimizi ve girişimcilik altyapımızı bu ihtiyaca cevap verecek yeni bir aşamaya taşıyoruz. Bu bağlamda BAU Hub Invest Yatırım Programı ile öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin iş fikirlerini sadece eğitim ve

mentorlukla değil, yatırım süreçleriyle de destekleyen bütüncül bir platform sunuyoruz.” dedi.

DÖRT HATLI YATIRIM KOLU

Teknik bilgileri de BAU Araştırma Dekanı Dr. Nil Girgin Kalıp verdi:

“Program, aslında dört hatlı bir yatırım kolundan oluşacak. Başlangıçta özellikle TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci programına katılmış, kabul almış tohum girişimler. Devamında ikinci hatta BİG'den ikinci aşamaya geçmiş yani BİG Plus isimli TÜBİTAK, ikinci aşama desteğini almış girişimler olacak. Devamında yine KOSGEB destekli BUG Lab TEKMER çatısı altındaki erken aşama oyun girişimcileri ve son hat olarak da scale dediğimiz artık tohum

aşamasından daha büyük yatırım aşamasına geçmek üzere olan girişimlere dört kanaldan destek vermeyi planlıyoruz. Burada temel bazı kriterlerimiz olacak. Öncelikle şirketleşmiş girişimcilerin teknoparklardaki kuluçka merkezlerinde bulunmasını önemsiyoruz. Bütün

şeffaflığıyla programa ilişkin tüm bilgiler, başvuru koşulları, program manifestosu, eş yatırım değerlendirme komitesi ve programa katılan teknoloji iştirakleri ile ilgili her türlü

bilgi yine internet sitemiz bau-hub.com’da erişilebilir olacak.”