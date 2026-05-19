Bahçeli'nin son süreç çıkışı AKP'de nasıl yankı buldu? İşte ilk değerlendirmeler



Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci, PKK'nın yasal adım şartına karşın AKP'nin silah bırakmanın tam teyidi beklentilerine sıkıştı. Terör örgütü, Meclis'ten yasal adımların atılması ve liderleri Öcalan'ın 'fiziki özgürlüğü' konusunda peş peşe açıklamalarda bulunmaya, AKP ise örgütün silahlarını tamamen bırakmasının teyit edilmesini beklediklerini ifade etmeye devam ediyor.

BAHÇELİ'DEN 'YENİ YOL HARİTASI ÇIKIŞI'

Süreç uzun zamandan beri bu şekilde çıkmaza girince Bahçeli dün Türkgün gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Süreçte yeni bir yol haritası çıkışını yapan Bahçeli, "Öcalan’ın münfesih PKK’nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" dedi.

AKP'DEN İLK DEĞERLENDİRMELER

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Bahçeli'nin yaptığı son çıkış AKP'de en üst seviyede değerlendirmeye alınacak.

SOSYAL STATÜYE ŞARTLI DESTEK

Haberde Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı sosyal statü çıkışının da makul bulunduğu ancak bunun belli şartlarda hayata geçirilmesi gerektiği yönünde görüşler dile getirildiği ifade edildi. Bu sosyal statünün de yine silah bırakma şartına bağlı olduğunun altı çizilirken AKP'nin hukukçu kurmayları, Öcalan'ın hukuki statüsünün ağırlaştırılmış müebbet hapsi neden ile zor olduğunu ifade etti.

"İMRALI’DA ÇALIŞMA OFİSİ HAZIR"

Öcalan için İmralı’da bir çalışma ofisi hazırlandığı daha önce öğrenilmişti. Öcalan’ın halen bu ofise geçmediği belirtilirken güvenlik bürokrasisinin, AKP'den gelecek talimata göre Öcalan’ı söz konusu ofise taşıyacağı belirtildi.