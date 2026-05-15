Bahçeli'nin isteği olmadı: AKP yeni formül peşinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Öcalan için yeniden gündeme getirdiği “statü” önerisinin, Cumhur İttifakı kulislerinde yeni bir tartışma başlığına dönüştüğü öne sürüldü. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, AKP kanadının kamuoyunda tepki yaratabilecek açık bir düzenleme yerine daha kontrollü bir temas modeline yöneldiği belirtiliyor.

AKP’DE “YENİ ROL” RAHATSIZLIĞI

Cumhuriyet'te yer alan kulis haberine göre, Bahçeli’nin Öcalan için dile getirdiği “barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisi, AKP içinde temkinli karşılandı. Parti kurmaylarının, kamuoyunda “Öcalan’a yeni bir rol veriliyor” algısı oluşturabilecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

AKP’li kaynakların, süreçte şu ana kadar silah bırakma dışında somut bir ilerleme görülmediği değerlendirmesini yaptığı aktarılırken, Meclis’te kurulan süreç komisyonunun ortak raporunda da “silah bırakmanın kritik eşik” olarak tanımlandığına dikkat çekildi.

DEM PARTİ’NİN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

İktidar çevrelerinde, DEM Parti’den gelen “eş zamanlı yasal düzenleme” vurgusunun da rahatsızlık yarattığı iddia edildi. AKP kaynaklarının, Öcalan’ın çağrılarına rağmen Kandil’in beklenen adımları atmadığını savunduğu, DEM Parti’nin ise süreçte beklenen rolü üstlenmediği görüşünü dile getirdiği belirtildi.

SARAY’DA “KONTROLLÜ TEMAS” FORMÜLÜ

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre iktidar, doğrudan bir “statü düzenlemesi” yerine daha sınırlı ve idari yöntemlerle yürütülecek bir iletişim modeli üzerinde duruyor. Buna göre Öcalan’ın yalnızca İmralı heyetiyle değil; gazeteciler, akademisyenler, bazı sivil toplum temsilcileri ve farklı toplumsal kesimlerle kontrollü temas kurabileceği bir mekanizmanın değerlendirildiği iddia edildi.

AKP kaynaklarının “özel statü olmayacak” vurgusunu öne çıkardığı, buna karşın “daha fazla görüşme ve mesaj trafiği” ihtimaline tamamen kapıyı kapatmadığı ifade ediliyor. Kulislerde, Adalet Bakanlığı denetiminde ilerleyecek “kontrollü temas” modelinin daha yönetilebilir bulunduğu yorumları yapılıyor.

“ÖNCELİK SİLAH BIRAKMA” MESAJI

AKP kurmaylarının süreçte temel şartın değişmediğini vurguladığı belirtiliyor. Parti kaynaklarının, örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakmaması halinde herhangi bir yasal düzenlemenin gündeme gelmeyeceğini savunduğu aktarılırken, “Silah bırakma tatmin edici düzeye ulaşmadan yeni aşamaya geçilmez” görüşünün öne çıktığı kaydedildi.