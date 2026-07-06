Bahçeli'nin 30. yılı için şarkı bestelendi: Klipte özel kareleri yer aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel başkanlık görevine gelişinin 30. yılı dolayısıyla hazırlanan "Otuz Yılın Şerefi" adlı şarkı ve klip paylaşıldı. MHP'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan 3 dakika 37 saniyelik klipte, Bahçeli'nin genel başkanlığa seçildiği ilk yıllardan bugüne kadar geçen süreçten görüntüler yer aldı.

BAHÇELİ'NİN 30. YILI İÇİN ŞARKI BESTELENDİ

Sözleri MHP'li Büşra Cin tarafından yazılan, Ümran Gülcan'ın seslendirdiği şarkının nakaratında şu ifadeler yer aldı:

"Türk milletinin ümidi, kardeşliğin hamisi, cesaretin timsali, lider Devlet Bahçeli. Otuz yılın şerefi, ülkülerin zaferi, birliktir hedefi, lider Devlet Bahçeli."

KLİPTE ÖZEL KARELERİ YER ALDI

Hazırlanan klipte Bahçeli'nin genel başkan seçildiği döneme ait görüntülerin yanı sıra son yıllardaki programlarından ve parti faaliyetlerinden karelere de yer verildi.

Devlet Bahçeli, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından başlayan kongre sürecinde, 6 Temmuz 1997'de MHP Genel Başkanı seçildi.

Bahçeli, o tarihten bu yana kesintisiz olarak MHP Genel Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Aynı zamanda Türkiye'de aktif siyasi parti liderleri arasında en uzun süredir genel başkanlık yapan isim olma özelliğini de taşıyor.