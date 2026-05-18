Bahçeli "Yeni yapı inşa edilsin" demişti: Saray'dan yanıt gibi açıklama!

Cumhur İttifakı cephesinde "İmralı Süreci"ne dair peş peşe yapılan açıklamalar, taraflar arasındaki beklenti ve hedeflerdeki derin çelişkiyi gün yüzüne çıkardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için sosyal statü ve koordinatörlük talebini yineleyerek örgüt üzerinde etkili olacak yeni bir yapı inşa edilmesi gerektiğini söylerken; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Öcalan'ın tüm statü taleplerinden vazgeçtiğini vurgulayarak 'etnik siyaset' uyarısı yaptı.

BAHÇELİ'NİN STATÜ VE KAYYUM TALEBİ KARŞILIK BULMADI

Süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasal adımlar kapsamında kayyumların kaldırılabileceğini çok defa dile getirmiş, Öcalan için de 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' statüsünün verilebileceğini söylemişti. Ancak geçen süre zarfında kayyum noktasında da statü noktasında da bu istekler iktidar kanadında yerine getirilmedi.

BAHÇELİ'DEN YENİ YOL HARİTASI VE KOORDİNATÖRLÜK ÇIKIŞI

TÜRKGÜN Gazetesi'ne konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, süreçte yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine, örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli." dedi. İktidarın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hedefinin doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bunu mümkün kılacak siyasi hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim TBMM 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' bu yönde önemli bir işlev görmüştür" şeklinde konuştu.

'Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye, önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Süreçte bir iletişim eksiliği yaşandığını belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir. Parçalı yapılarla Terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır. Başından beri 'örgütün kurucu önderi' ifadesinin kullanılması da bu endişeyi gidermeye, olası riskleri azaltmaya ve en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir."

Muhataplık sorununa da değinen Bahçeli, tasfiye süreçlerindeki çok sesliliğin yeni örgütlenmelere yol açabileceğini belirterek, "Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir." dedi.

Bahçeli, koordinatörlük mekanizmasının kapsamını ise şu sözlerle açıkladı:

“Bu statü örgütün feshiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.”

SARAY'DAN "STATÜ TALEPLERİNDEN VAZGEÇİLDİ" MESAJI

Bahçeli'nin "Yapı inşa edilmeli" ve "Koordinatörlük" çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, AA Analiz için 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair bir yazı kaleme aldı.

Uçum yazısında, "Öcalan’ın devletle ve toplumla bütünleşme perspektifine bağlı olarak etnik siyaset tarzının Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmasından ve geçiş sürecinin koşuluna dönüştürülme çabasından vazgeçilmesinin çok önemli olduğu tartışmasızdır." değerlendirmesini yaptı.

Devletin topyekun bir geçiş süreci başlattığını belirten Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25-26 Ağustos 2024'te Ahlat ve Malazgirt programlarında, 30 Ağustos 2024'te Zafer Bayramı etkinliğinde ve 1 Ekim 2024'te TBMM'nin yeni yasama yılı konuşmasında bu paradigmayı açıkladığını; MHP Lideri Bahçeli'nin de öncü girişimler yaptığını hatırlattı.

Uçum'un metninde 1 Ekim 2024’ten beri devrede olan sürecin son 20 ayında yaşanan ilerlemeler şu şekilde sıralandı:

27 Şubat 2025’te Öcalan’ın tarihi ve genel bağlayıcı çağrısı yayımlandı. Bu çağrının anlamı ve işlevi üzerinde durmak gerekir. Çağrının temel özelliği nesnel gerçekliğe uygun olmadığı için statü taleplerinden tümden vazgeçilmesidir. Çağrının temel amacı devlet ve toplumla bütünleşmedir. Tek devlet ve tek ulus yaklaşımı çağrının omurgasıdır. Çağrının kapsamında PKK’nın bölgedeki ve Avrupa’daki tüm unsurları ve ilişkileri vardır. Çağrıda mücadele yöntemi demokratik siyaset olarak benimsenmiştir. Başka hiçbir yol meşru kabul edilmeyecektir. Çağrının perspektifi daha ileri bir demokrasiye ulaşmak için siyaset üretmek olarak belirlenmiştir. Münfesih PKK’nın tüm unsurları ve bağlantılı legal siyasi mecralar her aşamada çağrının bu çerçevesi ve içeriğiyle bağlıdır.



12 Mayıs 2025'te terör örgütünün fesih kararı ilan edildi.

11 Temmuz 2025'te silah yakma merasimi yapıldı.



Terör örgütünün içerideki varlığının son derece minimal olması sebebiyle sembolik gözükse de örgütün Türkiye’den çekilme kararı da önemli bir adım oldu.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 12 Temmuz 2025'te yaptığı tarihe geçen "Kardeşlik Manifestosu" konuşmasıyla Terörsüz Türkiye hedefi bir üst aşamaya geçti.



Bu üst aşamada 5 Ağustos 2025'te TBMM'de "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kuruldu.

TBMM KOMİSYONU RAPORU VE GEÇİŞ SÜRECİNİN HUKUKİ ALTYAPISI

Uçum, 18 Şubat 2026'da görevini tamamlayan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporundaki hukuki çerçeveyi de şu maddelerle aktardı:

Münfesih PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesi ve bunun için bir tespit ve teyit mekanizmasının devrede olması gerekir.



Komisyon, örgütün tüm unsurlarıyla feshiyle silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda genel anlayış birliğine varmıştır.



Raporda, toplumla bütünleşmeyi de güçlendirecek geçiş süreci hukuku açısından amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.



Müstakil ve geçici bir kanunun yanı sıra ceza ve infaz hukuku düzenlemelerine yollama yapılmış münfesih örgüt mensuplarıyla ilgili adli işlem gerekliliğine işaret edilmiştir. Yapılacak düzenlemelerin ve işlemlerin toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmaması gerektiği de vurgulanmıştır.



Yürütme içinde geçiş süreci açısından bir izleme ve raporlama mekanizmasının kurulması önerilmiştir. Bu mekanizmanın hem kamuoyunu bilgilendirmesinin hem de hazırladığı raporları TBMM’ye sunmasının gerekli görüldüğü ifade edilmiştir.

Bu kapsamda hukuki yol haritasının tartışmaya yer vermeyecek şekilde ortaya konulduğunu savunan Uçum, TBMM'nin müstakil ve geçici kanunu tasfiye ve kesin silah bırakma şartlarına bağlı olarak çıkarma yetkisine sahip olduğunu, kanunun geçiciliği bakımından da Cumhurbaşkanı’na süreyi makul sürelerde uzatma yetkisi verebileceğini aktardı.

Sürecin tamamlanmasına ilişkin ise Uçum, "Geçiş sürecinin tamamlanmasının unsurlarına bakıldığında bundan sonra süreçte ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğu yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az bir yer tuttuğu söylenebilir. Bu tespit iş hacmi açısındandır. Yoksa yasal düzenlemelerin daha az önemli olduğu manasında değildir." ifadelerini kullandı. Sistematik terörün tasfiyesi için aktif terör ve buna destek pratiklerinin, terörün gölgesinde kurulan dilin ve demokratik siyaset üzerindeki terör vesayetinin tasfiyesinin başlıca gereklilikler olduğunu belirtti. Ayrıca illegal yapılar yoluyla oluşturulan "gayrimeşru ve üstenci kadro vesayeti" sorununun tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

UÇUM'DAN "KÜRDİSTAN" VE ETNİK SİYASET UYARISI

Geçiş sürecinde dilin önemine vurgu yapan Uçum, "Hem siyasi tutsak deyip hem hukuk reformu bir arada konuşulamaz çünkü ideolojik-politik yaklaşımlarla nitelemeler yapılırsa yürürlükteki hukukta yeri olmayan bu nitelemeler üzerinden pozitif hukukun değişim ihtiyacına ilişkin söz söylemek mümkün olmaz." dedi. Muhatapların toplumun tüm kesimlerine güven vermesi gerektiğini söyleyen Uçum, silaha dönüş dilinin tamamen terk edilmesinin altını çizdi.

Uçum, etnik siyaset ve "Kürdistan" kullanımı konusunda şu sert mesajları verdi:

"Örneğin geçmişte coğrafi bir bölgenin adı olarak 'Kürdistan' ifadesinin kullanılmasıyla bugün etnik siyaset için 'Kürdistan' isminin kullanılması arasında niteliksel fark olduğunu görmek gerekir. Geçmişteki kullanımı referans göstererek bugünkü etnik siyaset kullanımına meşruiyet kazandırma yaklaşımı doğru değildir. Bugün etnik siyaset aracı olarak kullanılan 'Kürdistan' ismini bu kullanımın sorunları üzerinden değerlendirmek gerekir. Konu kimin yanlış yapıp yapmadığı meselesi değil, etnik siyasetin Türkiye’nin bütünlüğünün önüne çıkarılmasıdır. Türk milletinin Türkiye’nin bütünlüğü ve bütünlüğün temel unsurları konusundaki değişmez kabullerini ve hassasiyetini dikkate alarak dil kurmanın geçiş sürecine katkı yapacağı unutulmamalıdır."

Diyaloğa farklı manalar yüklemenin sürece zaman kaybettireceğini söyleyen Uçum, demokrasiyi geliştirme hamlelerinin geçiş süreci sonrasına ertelendiği çıkarımının doğru olmadığını belirterek, kapsamlı bir demokrasi ve hukuk reformunun bütün şartlarının sadece geçiş sürecinin tamamlanmasıyla oluşacağını vurguladı.

Uçum, yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan dönüşü uçakta yaptığı şu sözlerle bitirdi:

"Biz kararlıyız. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, buna fırsat vermeyeceğiz. Bütün engelleri vakar içinde aşarak ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine mutlaka ulaşacağız."