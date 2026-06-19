Bahçeli şiir okuyup uluyan çocuğa müdahale etti
MHP lideri Devlet Bahçeli, makamında şiir okuyup uluyan ilkokul çocuğunun dizelerine müdahalede bulundu. Çocuğun "Uzak yerlere kaçalım" sözlerine "Ülkücüler kaçmaz" diyerek itiraz eden Bahçeli'nin o anları sosyal medyada gündem oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden bir ilkokul öğrencisi, Bahçeli'ye okulda yazdığı şiiri okudu. Ziyaret esnasında çocuk, MHP liderinin karşısında şiirini bitirdikten sonra uludu.
Devlet Bahçeli ile makamında bir araya gelen çocuğun kaleme aldığı şiir şu dizelerden oluştu:
"Kurt uykudan uyanmış.
Ulumaya başlamış.
Uçak olup uçalım.
Uzak yerlere kaçalım."
BAHÇELİ'DEN KÜÇÜK ÇOCUĞA "ÜLKÜCÜ" MÜDAHALESİ
Çocuğun okuduğu şiirdeki “Uzak yerlere kaçalım” dizesi, MHP lideri Bahçeli'nin müdahalesiyle karşılaştı. Bahçeli, çocuğun şiirindeki 'kaçalım' ifadesine düzeltme yaparak, "Ama kaçmayalım. Burayı değiştir. Ülkücüler kaçmaz" ifadelerini kullandı.
BABANIN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Küçük çocuğun makamda şiir okuyup uluduğu ve Bahçeli'den düzeltme aldığı o anlar, çocuğun babası tarafından paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu.