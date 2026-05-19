Bahçeli Hacısomanoğlu'na mesaj yolladı: Ligi tescil etme

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na Süper Lig’in bu sezon tescil edilmemesi yönünde mesaj gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre Bahçeli, ligde yaşanan şaibe ve soruşturmaların ardından küme düşmenin kaldırılmasını istedi.

Futbolda sezon sonuna gelirken saha dışındaki tartışmalar gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu kez konuşulan iddia, siyaset ile futbol dünyasını bir araya getirdi. AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Sinan Burhan’ın tv100 canlı yayınında aktardığı bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na dikkat çeken bir mesaj iletti.

"BU SEZON TESCİL ETMEYİN"

Canlı yayında dile getirilen iddiaya göre Bahçeli, sezon boyunca gündeme gelen bahis ve şike soruşturmalarının ardından mevcut lig yapısının yeniden ele alınmasını istedi. Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmemesi gerektiğini savunduğu öne sürülen Bahçeli’nin, bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek sezon Süper Lig’in 21 takımla oynatılmasını istediği ileri sürüldü.