Bahçeli Fransa'daki eylemlerden sonra gençlere seslendi: Fransa'ya heveslenmeyin

MHP lideri Bahçeli haftalık grup toplantısında Fransa'daki öğrenci eylemlerine değinip Türkiye'de benzeri durumun yaşanmaması için gençlere çağrıda bulunup 'heveslenmeyin' dedi.

"Gençlerimize de sesleniyorum; Fransa'ya heveslenmeyin! Batı emperyalizmine kapılmayın! Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun! Hepinize selam, hürmetler."

"AVRUPA ÜLKELERİNE DE YAYILMA POTANSİYELİ TAŞIMAKTADIR"

Bahçeli, eylemlerin Fransa'da başlayıp dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine yayılma potansiyeline dikkat çekti.

Konuşmasında Fransa'daki 1968 ve 2018'deki Sarı Yelekliler'i hatırlatan Bahçeli, yapılan polis müdahalelerinin görmezden gelmesi üzerine 'ikiyüzlülük' eleştirisi getirdi.



"Fransa'da yaşanan öğrenci eylemleri, Avrupa'nın toplumsal huzur ve istikrar

bakımından karşı karşıya bulunduğu sorunları bir kez daha gözler önüne

sermiştir.

Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının

giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması talebiyle sokaklara inen

gençler, esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır.

Avrupa'nın artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır sorunlarla yüzleştiği

bir dönemde gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesi, toplumsal huzur ve

dayanışma ikliminin giderek bozulacağına işaret etmektedir.

Göstericilerin Bastille Meydanı'nda toplanması, Fransız Devrimi'ne yapılan bir

gönderme olmaktan öte olayların daha geniş kitleleri sokağa dökme potansiyeli

taşıdığına işaret etmektedir.

1968 olaylarını ve 2018'deki Sarı Yeleklileri hatırlatan gösteriler, gerekçe gösterilen sorunların çözülememesi halinde eylemlerin Fransa'dan başlayarak dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine de yayılma potansiyeli taşımaktadır.

Diğer taraftan, gösterilere yönelik polis müdahalelerinde yaşanan ağır

yaralanmalar ve binlerce kişinin gözaltına alınması, başka ülkelere demokrasi ve

insan hakları konusunda ders vermeyi alışkanlık haline getirenlerin aynı

ilkeleri kendi vatandaşları söz konusu olduğunda nasıl görmezden gelebildiğini

göstermiştir.

Benzer durumlar Türkiye'de yaşansa insan hakları ve demokrasi

çağrısı yapacak Avrupalı liderlerin Fransa'daki şiddete ses çıkarmaması,

Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etmiştir. Fransa ve muhtemelen başka

ülkeleri de etkisi altına alacak olan bu gelişmeler, Avrupa'nın sosyal devlet

anlayışından uzaklaştığını ve eğitim şartlarının giderek bozulduğunu

göstermektedir."

FRANSA'DA NE OLUYOR?

Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle başlattığı eylemler sürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinde yüzlerce okulda protestolar düzenlenirken, bazı kentlerde güvenlik güçleriyle öğrenciler arasında olaylar yaşandı. Eylemler nedeniyle toplu ulaşımda aksamalar meydana geldi, çok sayıda okulda eğitime ara verildi.

413 OKULDA EYLEM YAPILDI

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 413 okulda eylem gerçekleştirildiğini açıkladı. Protestoların etkili olduğu Marne vilayetindeki Reims kentinde toplu taşıma seferlerinde aksamalar yaşandı.

Bölge Başkanı Valerie Pecresse, şiddet olayları ve okullarda meydana gelen hasarlar nedeniyle bölgedeki liselerin yaklaşık üçte birinin eğitime ara vereceğini bildirdi. Pecresse, maddi hasarın sorumlular ve aileleri tarafından karşılanması gerektiğini savundu.

Fransa Eğitim Bakanlığı da ülke genelinde eylemler sırasında zarar gören yaklaşık 500 okulun kapalı olacağını açıklamıştı.

SENDİKALARDAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Lise sendikalarından USL'nin Genel Sekreteri Marius Mesnil, hükümetin öğrencilerin taleplerine yönelik adımlarını yetersiz bulduklarını belirterek eylemlerin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

CGT Genel Sekreteri Sophie Binet de lise öğrencilerinin eylemlerine destek vereceklerini açıkladı. Eylemler sırasında yaralanan öğrenciler ve öğretmenlerle dayanışma mesajı veren Binet, ertesi günden itibaren sokaklarda olacaklarını söyledi.

YAKLAŞIK 800 KİŞİ YARALANDI

17 Eylül'de başlayan ve farklı kentlere yayılan eylemlerde şu ana kadar 170'i lise öğrencisi, 600'ü güvenlik görevlisi olmak üzere yaklaşık 800 kişinin yaralandığı bildirildi.

Protestolar sırasında 24 okulun ateşe verildiği, 5 binden fazla kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.