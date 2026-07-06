Bahçeli 'Açılsın' demişti! İktidar askeri hastaneler için harekete geçti

İktidarın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapattığı askeri hastaneler için yeni plan netleşti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin geçen haftaki Meclis Grup Toplantısı'nda Gülhane ruhunun güçlendirilmesinin milli beka meselesi olduğunu söylemiş, "Vatan nöbetine duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz, askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır" çağrısında bulunmuştu.

TASLAK RAFTAN İNDİRİLDİ

Bu çağrının ardından, yaklaşık 2 yıl önce başlayan ancak bir türlü raftan indirilmeyen taslak yeniden masaya konuldu.

Nefes yazarı Nuray Babacan, taslağın detaylarını kaleme aldı. Önümüzdeki sonbaharda bir yasa metni haline gelmesi beklenen taslağın yıl sona ermeden yasalaşması bekleniyor.

Hazırlanan ve ilgili bakanlıkların da büyük ölçüde uzlaştığı taslağa göre TSK, MİT, Jandarma, emniyet gibi güvenlik alanında hizmet veren kurumların çalışanları askeri hastanelerden hizmet alabilecek. Bunlara ek olarak FETÖ ve PKK gibi terörle mücadele konusunda fiilen karar alan, imza atan vali, rektör veya müsteşar gibi görevliler de bu hastaneleri kullanabilecek.

ASKERİ HASTANELERİ YİNE ASKERLER YÖNETECEK

Askeri hastanelerden hizmet alacakların sayısı bu eklemelerle 2.5 milyon kişiyi bulacak. ‘Milli Güvenlik Kurulu’nun devlet güvenliği saydığı tüm alanlarda hizmet veren herkesin yararlanması’ gibi bir ifade kullanılıyor.

Kapatılan 25 hastanenin tamamı değil ama en az 15'i yeniden açılacak. Askeri hastaneleri, yine askerler yönetecek. Bu hastanelerin sağlık personeli açısından eski gücüne kavuşmasının en az 10 yıl alacağı öne sürülüyor.

Askeri doktor ve sağlık personelinin Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği sayıda Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından her yıl kontenjana alınarak yetiştirilmesi konusunda ısrar ediliyor. Ayrıca, hastanelerin MSB’ye değil, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kalması planlanıyor.

Konu, askeri hastane hizmetleri, askeri sağlık personelinin eğitimi, asker kışlalarındaki sağlık hizmetleri ve askeri personelin yakınları ve emeklilere verilen sağlık hizmetleri olarak üç başlık altında toplanıyor…