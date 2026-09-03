Bahçede kilosu 30 liraya çıktı: Arabistan'dan Hindistan'a kadar 12 ülkeye gönderiliyor

Türkiye’nin önemli elma üretim merkezleri arasında yer alan Niğde’de, 2026 yılı elma hasadı başladı. Toplanan Niğde elması Suudi Arabistan'dan Hindistan'a kadar 12 ülkeye ihraç ediliyor.

Niğde’de elma üreticileri için hasat dönemi başladı. Türkiye’nin önde gelen elma üretim bölgeleri arasında yer alan kentte, sezonun ilk ürünleri erkenci çeşitlerden gala elmasının toplanmasıyla birlikte bahçelerden çıkmaya başladı. Ağustos ayında başlayan hasadın, kasım sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, yetiştirilen elmaların Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Rusya, Irak, Suriye, Türkmenistan, Endonezya, Malezya ve Hindistan'a gönderildiğini söyledi.

Bahçede kilosu 30 liraya kadar çıkan elmanın dış pazarın talep ettiği kalite ve özelliklerde olduğunu dile getiren Kaplan, "Bunun tanıtımını iyi yapıp desteğini iyi yaparsak hem devletimizin hem de üreticilerimizin kazanması açısından son derece önemli" şeklinde konuştu.

ISPARTA'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA

Elma ağacı sayısı açısından Türkiye’de ilk sırada bulunan Niğde, üretim miktarında ise Isparta’nın ardından ikinci konumda yer alıyor. Kaplan, kentte bu sezon yaklaşık 600 bin ton elma rekoltesi beklediklerini belirtti.

Yeni kurulan bahçelerin verime geçmesiyle Niğde’nin ilerleyen dönemlerde üretimde Türkiye birinciliğine yükselmesini beklediklerini belirten Kaplan, "Yeni yapılan bahçelerde bulunan ağaçlarımız da verime geçtiği zaman Türkiye’de Niğde olarak elma üretiminde ilk sırada yer alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Geçen sene yaşanan yüksek sıcaklıklar, sonbahar dönemindeki yağış azlığı ve rüzgar gibi hava şartlarının bu sene bazı bahçelerde kırmızı elma rekoltesini etkilediğini ifade eden Kaplan, "Bu yıl elma rekoltesinde beklentilerimiz iyiydi ancak Isparta, Karaman ve Niğde’de bulunan elma bahçelerinde kırmızı elma rekoltesinde ciddi bir dalgalanma var" ifadelerini kullandı. (DHA)