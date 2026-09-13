Bahçede 60 markette 200 lira! Arada uçurum var

İzmir'in Karabağlar ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Kavacık üzümünde üretici ile market fiyatı arasındaki fark dikkat çekiyor. Bahçede kilogramı 60-80 liradan satılan üzüm, market raflarında 150 ila 200 lira arasında değişiyor.

Kavacık üzümünde hasat sürerken, üreticiler bu sezon verim ve kalitenin yüksek olduğunu belirtiyor. Bahçeden hale kilogramı 60-80 liradan gönderilen üzümün, tüketiciye ulaştığında fiyatı 150-200 liraya kadar yükseliyor.

"ARACILAR KAZANIYOR, BİZ KAZANMIYORUZ"

Kavacık Mahallesi'nde çocukluğundan beri bağcılık yapan Yusuf Ertepe, "Bu yıl üzüm verimli, kalitesi güzel ama fiyatlardan şikayetçiyiz. Bir önceki yıllarla aynı fiyat hatta daha düşük. Ürünü hale gönderiyoruz. Haldeki fiyatı 60 ile 80 lira arasında. İstediğimiz fiyat değil. Daha yüksek olmasını beklerdik. Aracılar kazanıyor, biz kazanmıyoruz. Bu her zaman herkesin şikayet ettiği bir olay. Ellerini vicdanların koysunlar. 150 liraya satılıyorsa, 100 liraya satsın, daha çok talep olsun" ifadelerini kullandı.

Kooperatifleşmenin avantaj sağlayabileceğini söyleyen Ertepe, "En azından herkesin malı bir yerde toplanır, satış aynı fiyat olur, üretici daha iyi kazanç elde eder. Kötüsü ile iyisi ayrılır, daha iyi olur" dedi.

"FİYAT AŞAMASINDA CİDDİ SIKINTILARIMIZ VAR"

Kavacık Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın ise kendisinin de çiftçilik yaptığını ve bu sene üzümde rekolte ve verim açısından durumun iyi olduğunu ifade etti. Yalçın, "Fiyat aşamasında ciddi sıkıntılarımız var. Toptan satışlarımız 60 ile 80 lira arası gidiyor ama değişkenlik gösteriyor. Tüketicinin aldığı fiyat ile bağdan sattığımız fiyat arasında neredeyse yüzde 100 fark var. Tüketicinin aldığı fiyat ne yazık ki 150 lira civarında" şeklinde konuştu.

"ARADAKİ FİYAT UÇURUMU ORTADAN KALKAR"

Hüseyin Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Üreticiler için belirli pazarlar ve satış alanları oluşturulursa ve direkt ürettiği mahsulü tüketiciyle buluşturabilirse, aradaki fiyat uçurumu ortadan kalkar. Hale göndermiş olduğumuz mahsulün fiyatını ne yazık ki biz belirleyemiyoruz. Bunu kendimiz satma şansımız olsa, üretici pazarları daha yaygın olsa, üreticiyle firmaların daha net buluştuğu ortamlar olsa eminim ki üretici çok daha memnun olur. Tüketici açısından da çok daha verimli olur. Çünkü hem taze hem de doğal mahsule ulaşır. Ama ne yazık ki mevcut şekilde üretici de tüketici de memnun değil." (DHA)